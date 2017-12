Bojovný výkon Mimelu Lučenec

Futsalisti vycestovali do Žiliny na prvý odvetný zápas.

17. dec 2017 o 9:10 Jozef Mikuš

ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec 2:6 (1:3)

Góly: Škulec, Pedro – Fehérvári 2, A. Hricov, Viana, Kočiš, Brunovský. ŽK: Hudek, Petterson, Baláž, Pedro. Divákov: 150. Rozhodovali: Havrila, Botka.

Lučenec: Oberman (Mikuš) – Csaba, L. Hricov, A. Hricov, Viana, Ferreira, Kočiš, Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Petík.

Žilina: Lajš – Hudek, Krištofík, Batista, Petterson, Škulec, Baláž, Pedro, Zatúra.

LUČENEC. Základná časť futsalovej extraligy sa prehupla do druhej polovice. Mimel Lučenec vycestoval v sobotu (16.12.) po dlhšej prestávke do Žiliny na prvý odvetný zápas.

Zverenci Mariána Berkyho si zabezpečili ďalšie cenné víťazstvo a body do tabuľky, v ktorej im patrí tretie miesto.

Najbližšie sa Mimel Lučenec predstaví v piatok 22. decembra o 19.00 hod., kedy v ŠH Arena privíta klub Pinerola Futsal 1994.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "K zápasu sme pristúpili zodpovedne a som rád, že sme súpera nepodcenili a získali 3 body. Do stretnutia sme vstúpili veľmi dobre, keď sme si v 1. polčase vytvorili náskok, ktorý sme našou hrou kontrolovali. V 2. polčase bola hra rozháraná na oboch stranách. Vytvorili sme si zopár príležitostí, z ktorých sme strelili gól na 1:4. Po inkasovanom góle súper začal hrať power-play. Vytvoril si zopár sľubných šancí, ale premenil iba jednu, čo je pre nás pozitívne. Nakoniec nám darovali aj piaty gól, ktorý nás upokojil. V závere sme skrášlili výsledok šiestym gólom do prázdnej bránky. Chcem poďakovať hráčom za bojovný výkon a našim fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť do haly. Žiline ďakujem sa za predvedený a korektný futsalový výkon."