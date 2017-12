V Rapovciach stavajú kryté bazény

Aquapark Novolandia sa rozširuje.

17. dec 2017 o 9:21 Marcela Ballová

LUČENEC. Aquapark Novolandia v Rapovciach sa rozširuje. Na sklonku budúceho roka tu plánujú otvoriť dva kryté bazény. Stavebné práce sú už v plnom prúde. Plánovaná investícia je 600-tisíc eur.

„Plavecký bazén bude dlhý 25 metrov. Jeho súčasťou budú aj skokanské mostíky, takže bude vhodný na rôzne súťažné akcie, respektíve športové sústredia. Menší bazén budú môcť využívať neplavci a deti,“ informoval Vladimír Červenák, zástupca súkromných investorov.

Ukončenie výstavby krytých bazénov je naplánované na jeseň budúceho roka. Návštevníci ich budú môcť začať využívať, vrátane ostatných služieb vo Wellness Novolandia, po ukončení letnej sezóny na termálnom kúpalisku s reliktnou morskou vodou, ktoré je súčasťou Novolandie. Za zmienku stojí aj fakt, že v spomínanej jedinečnej vode, ktorej návštevníci pripisujú liečivé účinky, je možné zrelaxovať aj vo wellness, kde je ňou naplnený výplavový bazén.

Wellness Novolandia je v prevádzke denne, pričom otváracie hodiny sú od pondelka do štvrtku od 13.00 do 22.00 hod. V piatok až nedeľu je otvorené od 10.00 do 22.00 hod.

„Pre návštevníkov budeme otvorení aj počas sviatkov. V nedeľu 24. decembra od 10.00 do 15.00 hod. V nasledujúce dva dni od 13.00 do 22.00 hod. V posledný deň roka bude otvorené od 10.00 do 22.00 hod., no a na Nový rok od 13.00 do 22.00 hod. Počas Troch kráľov budeme návštevníkom k dispozícii od 10.00 do 22.00 hod.,“ zakončil Červenák.