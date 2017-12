Starostovi odmietli v Lučenci naliať, tak vytiahol revolver

Verejný činiteľ z Pravice si pred sviatkami zavaril.

18. dec 2017 o 13:08 Marcela Ballová

LUČENEC/PRAVICA. Starosta Pravice (okres Veľký Krtíš) sa postaral o rozruch na lučeneckom sídlisku Rúbanisko I. V podnapitom stave vystrelil, podľa našich zistení z revolvera.

„Vo štvrtok 14. 12, krátko pred polnocou, odmietla zamestnankyňa pohostinstva U Demiho naliať alkohol 42-ročnému mužovi z Pravice, ktorý bol v podnapitom stave. On si odhrnul bundu a z vrecka do polovice vytiahol krátku strelnú zbraň. Povedal, že ak sú frajeri, tak nech idú von. Potom vyšiel von a raz vystrelil do vzduchu,“ informovala Petra Kováčiková, krajská policajná hovorkyňa s tým, že nikto nebol zranený.

„Spomínaný mužs sa dopustil hrubej neslušnosti a na OO PZ v Lučenci začali 15. 12. trestné stíhanie. Zároveň bolo vznesené obvinenie za prečin výtržníctva,“ zakončila hovorkyňa.

Podľa našich zistení sa najprv starosta odmietol podrobiť dychovej skúške na alkohol. Po štyroch hodinách mu namerali takmer 1,5 promile alkoholu.