Ocenili najlepších džudistov roka

Džudo klub Katsudo zavŕšil sezónu v slávnostnom štýle.

18. dec 2017 o 18:25 Jozef Mikuš

LUČENEC. Šéf klubu a tréner Róbert Rác v utorok (12. 12.) vyhodnotil najlepších džudistov tohto ročníka. „Žiaľ, kvôli kapacite sme nemohli pozvať všetkých našich členov. Preto sme sa rozhodli odmeniť tých najúspešnejších. Spolu s nimi sme však ceny odovzdali aj športovcom, ktorým sa až tak nedarí, hoci majú veľký talent. Veríme, že ich takáto pozornosť motivuje k lepším výkonom a výsledkom,“ začal Rác.

Zbierku si tento rokrozšírili o 194 medailí

Diplom, trofej a pamätné predmety si odnieslo dovedna 23 džudistov. Podľa trénera sa v každom jeho zverencovi skrýva talent. „Všetci ma potešili a nerád by som vyzdvihol jednotlivcov, no piati naši pretekári – Andrej Meša, Dalibor Strmeň, Michal Varšo, Lukáš Dedinský a Adam Šlajferčík – podali počas sezóny najlepšie výkony.“

Aj títo džudisti sa zaslúžili o výborné klubové výsledky. Katsudo si počas sezóny rozšírilo zbierku o 194 medailí.

„Veľmi ma tešia medaily z obrovského medzinárodného turnaja v Budapešti. Do Lučenca prišli až tri trofeje, z toho dve práve do nášho klubu. Adam Šlajferčík si vybojoval striebro a Adam Varšo bronz. Tretia medaila putovala do druhého klubu zásluhou Alexandry Halajovej. Okrem toho nám pribudli aj cenné tituly majstrov Slovenska,“ zhodnotil Rác.

Členská základňa Katsuda momentálne dosahuje svoj strop a trojica trénerov sa tak naplno venuje pohybovej a mentálnej príprave detí. „Doba je, aká je. U niektorých detí chýbajú základné pohybové návyky a to sa snažíme zmeniť. Je s tým kopa práce, ale výsledky sú viditeľné.“

Šéf Katsuda odmenil aj trénerov, sponzorov i rodinu

Rác okrem džudistov odmenil aj trénerskú dvojicu Petra Vargu a Luciu Balaškovú, sponzorov i svojich najbližších. „Práca s deťmi ide často na úkor osobného voľna. Preto ďakujem svojej manželke a dcére za podporu, pochopenie a veľkú pomoc. Okrem nich chcem poďakovať aj našim sponzorom – Stanislavovi Pisárovi, firmám Ivimed, s. r. o., Endogyn, s. r. o., Milošovi Kelemenovi a B6-Slovakia, Petrovi Mlynarčíkovi, mestu Lučenec, hotelu Clavis, vedeniu ZŠ L. Novomeského a aktívnym rodičom našich športovcov. Aj vďaka nim dosahuje džudo klub Katsudo také skvelé výsledky,“ uzavrel tréner.

Najlepší džudisti Katsuda za rok 2017: Dominika Chudá, Pavlína Ľuptáková, Erik Mikuláš, Michal Varšo, Adam Šlajferčík, Simon Matuška, Lili Križová, Martina Ľuptáková, Samuel Deme, Diana Fekiačová, Andrej Meša, Tomáš Dovičič, Richard Filčík, Filip Fertáľ, Filip Gaňa, Bruno Majoroš, Michal Kilačko, Dalibor Strmeň, Lukáš Dedinský, Miroslav Fekiač, Kristián Bari, Radana Toldyová, Tamara Lörinčíková.