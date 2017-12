Soboťanky zvládli žilinskú prekážku

Rimavskosobotské volejbalistky zaznamenali vydarenú rozlúčku s týmto kalendárnym rokom.

19. dec 2017 o 9:15 JÚLIUS GEĽO

VK Slovan Rimavská Sobota – VA Uniza Žilina 3:0 (18, 23, 12), 3:1 (17, -22, 12, 18)

VK Slovan R. Sobota: R. Kubaliaková, Megelová, J. Kubaliaková, Kudlíková ml., Panicová, Žírošová – liberky Szőkeová, Majerová (Uhrinová, Lakatošová, Bobeková).

RIMAVSKÁ SOBOTA. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota si pripísali v desiatom kole prvej ligy Východ vo volejbale žien na konto dve výhry. V domácom prostredí si poradili s VA Uniza Žilina. Udržali si v ňom neporaziteľnosť. Slovanistky nastúpili proti Žilinčankám v najsilnejšej základnej zostave. Bolo to pochopiteľné, keďže práve v meste pod Dubňom utrpeli dve prehry. Súperkám však tentokrát vrátili „požičané“.

Priebeh úvodného setu prvého stretnutia si Soboťanky kontrolovali a získali ho. Druhé dejstvo začala Žilina lepšie, vyhrávala 9:4. Slovan však otočil stav, v koncovke potom viedol 23:19. Hosťujúce hráčky sa síce nevzdávali, no domáci tím bol napokon predsa len úspešnejší. Tretí set už bol jasnou záležitosťou Rimavskej Soboty, ktorá porazila Žilinu 3:0.

Do druhého zápasu vstúpila lepšie VA Uniza, ale v druhej polovici úvodného dejstva prevzali opraty do svojich rúk slovanistky. Tie dobre začali aj druhý set, viedli 11:6, lenže nakoniec sa stal korisťou Žiliny. Soboťanky to však nijako nevykoľajilo. Hladko totiž ovládli tretie dejstvo, a keďže bez komplikácií si ukoristili aj štvrté, zdolali žilinské družstvo 3:1. Stále sú tak líderkami súťaže.

„Som rada, že sme vyhrali. Vzhľadom na to, v akej zostave sme nastúpili, som verila, že to dobre dopadne. Niektoré hráčky však v druhom zápase nevládali, súviselo to s tým, že boli po chorobe. Neviem, ako dlho zostaneme na prvom mieste. Závisí to od toho, v akej zostave a nálade budeme nastupovať na jednotlivé zápasy,“ uviedla kormidelníčka VK Slovan Rimavská Sobota Alena Kudlíková st. Jej zverenky natiahli sériu víťazstiev na štrnásť stretnutí. Celkovo majú bilanciu osemnásť výhier a dve prehry (52 bodov).