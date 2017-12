Koncom týždňa sa oteplí a rozsneží. Nad Hriňovou a Kokavou už vládne zimná idyla

Z komínov chalúp sa už dymí, do hôr sa sťahujú chalupári.

19. dec 2017 o 16:14 Marcela Ballová

LUČENEC. Mrzne ako sa na zimu patrí, no snehu je v nizších polohách pomenej. Koncom týždňa by sa to však malo zmeniť. Zdá sa, že sviatočné dni budú aj v mestách predsa len biele. Nad Hriňovou a Kokavou už majú domáci aj chatári pravú zimnú idylku. Pozrite si foto, ako to tam aktuálne vyzerá.