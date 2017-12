Škôlkári už mali vianoce, dostali darčeky až z Taiwanu

Deti potešili nové tablety. Radosť mali aj zo vzácnej návštevy, ktorej predviedli nielen svoj talent ale aj technické zručnosti.

19. dec 2017 o 16:44 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Nové tablety potešili deti z Materskej školy na Partizánskej ulici. Dostali ich ako dar na podporu projektu Technická škôlka. Odovzdať ich prišli autori projektu Peter Beck a Iveta Radičová spolu s reprezentatívnym zástupcom Taipei Office na Slovensku R.L.Tsengom z Taiwanu.

„Táto moderná pomôcka bude pre deti prínosom. Budú si vedieť naplánovať malé projektíky, podľa ktorých následne môžu tvoriť,“ priblížila riaditeľka Iveta Lekeňová.

Deti vedia narábať s pílkou aj kladivom

Tunajšie deti predviedli vzácnej návšteve svoj talent v krátkom programe. Hostia sa mohli presvedčiť o tom, že sú aj technicky zručné. Vedia narábať s kladivom aj pílkou. „Máme tu pracovné stolíky pri ktorých sa učia jednoduchým zručnostiam s náradím,“ dodala riaditeľka s tým, že popri informačných technológiách by ďalej chceli rozšíriť vzdelávanie aj o anglický jazyk.

Do projektu Technická škôlka sa zapojili pred dvomi rokmi. „Je to projekt, pomocou ktorého chceme deťom tvorivou a hravou formou priblížiť základy techniky, naučiť ich tímovej práci a niesť zodpovednosť za seba aj iných,“ vysvetlil manažér projektu Peter Beck. Počas troch rokov jeho existencie sa projekt udomácnil v piatich mestách na Slovensku a k technickému vzdelaniu vedie takmer 200 detí. Iveta Radičová vidí najväčší prínos v tom, že dáva deťom od útleho veku široké možnosti sebarealizácie. „Ľahkým, hravým spôsobom dokážu pochopiť zložité súvislosti okolo seba. Napríklad aj matematiku,“ zdôraznila.

Taiwan podporí projekt aj v budúcnosti

Zábava pri práci s náradím a zaujímavými pomôckami deti úplne pohltila a strhla aj návštevu z Taiwanu. „Je to pre mňa veľké prekvapenie, čo dokážu tieto štyri a päťročné deti. Majú môj veľký obdiv. Je to úžasný projekt,“ neskrýval svoje nadšenie Tseng.

Prisľúbil, že o rok príde opäť s nejakým darom, ktorý bude užitočný pre deti z tejto škôlky. Výsledky, ktoré deti vďaka technickej škôlke dosahujú ocenila aj primátorka mesta Alexandra Pivková. Vyslovila želanie, aby sa táto myšlienka rozšírila aj do ďalších predškolských a školských zariadení. „Táto škôlka je v projekte dva roky, preto už majú skúsenosti, chceli by sme to využiť a vytvoriť tu akési metodické centrum, ktoré by šírilo projekt ďalej do okolitých okresov,“ konštatovala na záver.