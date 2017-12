Fiľakovský FTC zavŕšil športový rok

Ocenili najlepších športovcov uplynulých mesiacov.

20. dec 2017 o 12:32 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Fiľakovský FTC ukončil športový rok 2017 ocenením tých najlepších. Primátor Attila Agócs a prezident FTC Attila Visnyai tak odovzdali ceny deviatim športovcom z rôznych oddielov klubu.

„Nemôžeme oceniť všetkých, no veríme, že pre ostatných to bude motivácia dosahovať v ďalšom roku ešte lepšie výsledky,“ skonštatoval Visnyai.

Oddiely FTC sa v posledných rokoch rozrástli a podľa prezidenta sa v klube nebránia ďalšiemu rozširovaniu. Aj vďaka čoraz väčšiemu počtu športovcov pôsobiacich pod hlavičkou FTC sa Fiľakovu darí dosahovať stále viac úspechov. „Tento rok nás výborne reprezentovali najmä kolkári, a to nielen v rámci Slovenska. Sebe, klubu a aj mestu robí dobré meno aj partia nadšencov z cyklistického oddielu,“ doplnil prezident FTC.

Majstri Slovenska

Jedným z ocenených bol talentovaný kolkár Viliam Mag, ktorý k tomuto športu prvýkrát privoňal pred deviatimi rokmi. Spolu s dorasteneckými kolegami Patrikom Pálom, Erikom Gallom a Danielom Mihalim vyhrali extraligu a stali sa majstrami Slovenska.

Viliam si najcennejší titul vybojoval aj na majstrovstvách Slovenska jednotlivcov a dostal pozvánku do dorasteneckej reprezentácie. Tá na májových majstrovstvách sveta obsadilo 8. miesto. „Bol to skvelý pocit. Do reprezentácie sa dostane málokto. Na majstrovstvách sme zahrali dobre, aj keď sme čakali viac. Ôsme miesto zo šestnástich je však veľmi dobrý výsledok,“ povedal Viliam. Samospráva Fiľakova ešte v auguste ocenila aj trénera a vedúceho fiľakovských kolkárov Ladislava Flachbarta.

Víťaz Slovak XCM Tour 2017

Za cyklistov si cenu prevzal Róbert Gombala – víťaz série Slovak XCM Tour 2017. „S ponukou pridať sa do klubu ma oslovil Zolo Illéš, šéf cyklistického oddielu, a ja som súhlasil. Zatiaľ som v drese FTC odjazdil dve sezóny. Ročne absolvujem 12-15 cyklomaratónov,“ priblížil Gombala.

Cyklisti v rámci svojho oddielu udelili aj cenu bojovnosti. Modrý pohár si odniesol Marian Šimon, ktorý v sérii Slovak XCM Tour 2017 skončil tretí aj napriek zraneniu a obmedzeným štartom.

„Sme radi, že do rodiny FTC pribúdajú športy a získavajú stále nové úspechy. Aj preto sa v meste neustále snažíme zlepšovať podmienky na športovanie. Veľmi si vážime prácu jednotlivých trénerov a podporu rodičov a sponzorov, bez ktorých by sa také výsledky dosiahli len ťažko. Chcem vyzdvihnúť najmä prácu prezidenta klubu Attilu Visnyaia, ktorý celé FTC drží pokope,“ doplnil primátor Agócs.