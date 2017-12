Polícia hľadá Novohradčana podozrivého z podvodu

Štyridsaťštyriročný muž sa už dlhší čas skrýva.

21. dec 2017 o 10:45 (mb)

LUČENEC. Je podozrivý z prečinu podvodu a zaujímajú sa o neho muži zákona z Brezna, Čadce aj Zvolena. Muž z okresu Lučenec sa úmyselne vyhýba trestnému konaniu.

„Polícia v Brezne sa na ľudí obracia so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po 44-ročnom Františkovi Hakelovi z okresu Lučenec. Podozrivý z prečinu podvodu je hľadaný od 2. júna 2016 vyšetrovateľom OR PZ Brezno, OR PZ Čadca a OR PZ Zvolen. Menovaný sa dlhodobo nezdržiava v mieste trvalého bydliska. Skrýva sa, pretože vie, že sa voči nemu vedie trestné konanie," informovala Petra Kováčiková, krajská policajná hovorkyňa s tým, že akékoľvek informácie o hľadanom mužovi je možné oznámiť na ktoromkoľvek útvare policajného zboru alebo na telefónnom čísle 158.