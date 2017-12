Ocenenie Srdce na správnom mieste je skutočne na správnom mieste

Laureátka 13. ročníka programu Daruj Vianoce je z Novohradu. Aktuálne pomáha zdravotne postihnutým v lučeneckom Dúhovom domčeku.

22. dec 2017

LUČENEC. Nezištnú pomoc vníma ako samozrejmosť. Každý deň sa stretáva s ľuďmi, ktorým osud veľa radosti nedoprial. Niektorí žijú doslova z ruky do úst, trápia ich choroby. Napriek tomu sa dokážu tešiť z maličkostí a pre mnohých bežnú vec považujú za zázrak.

Margaréta Žigová, riaditeľka denného stacionára Dúhový domček v Lučenci, je laureátkou 13. ročníka ocenenia Srdce na správnom mieste. Do programu Darujte Vianoce sa zapája od roku 2009. Na sklonku roka zdobí jej vitrínu soška, ktorej autorkou je umelkyňa Martina Tóthová.

Na začiatku bola susedská pomoc

Mladá rodina z Lovinobane, s desiatimi deťmi mala veruže hlboko do kapsy. Bieda sa škerila z každého kúta chudobného príbytku. A zrazu prišla pomocná ruka. „Bola to prvá rodina, ktorej som pomohla prostredníctvom Nadácie Orange,“ spomína tohtoročná víťazka. Odvtedy síce ubehlo pekných pár rôčkov, no na chvíle, keď si šťastná matka prevzala novú práčku, sa zabudnúť jednoducho nedá. „Kamarátili sme sa. Naši synovia boli spolužiaci. Žili skutočne veľmi biedne, no napriek tomu sa o svoje deti vzorne starala. Ak chcela, aby chodili v čistom, prala im v pračke, do ktorej najprv na sporáku nahriala vodu,“ povedala Grétka s tým, že na ďalší rok im prostredníctvom projektu zabezpečila chladničku.

Pomoc kolegyni aj rodičom klientov

Uľahčila život mnohým ľuďom. V čase, keď pracovala v krízovom centre a aj teraz, keď sa stretáva s ľuďmi odkázanými na pomoc v Dúhovom domčeku. Každý má svoj príbeh, svoje boľačky.

„Mám kolegyňu, ktorá má dve deti. Mamička jej umrela, otec žije v inom meste, no a starká už čoskoro bude tiež potrebovať pomoc. Tak jej zvyknem pred Vianocami vypomôcť s potravinami, rovnako ako niektorým rodičom našich klientov,“ skromne podotkla Grétka.

Aj teraz bude mať vďaka nej niekto sviatky dýchajúce rodinnou pohodou. Ivka pochádza z Harmanca. Vyrastala v Detskom domove v Banskej Bystrici. Neskôr sa o ňu začala starať profesionálna rodina z Lučenca. V tom čase ju vodili aj do Dúhového domčeka. Dovŕšila však vek dospelosti a skončila vo zvolenskom Domove sociálnych služieb.

„Navštevujem ju. Občas si zájdeme aj na výlet. Vtedy je skutočne šťastná a ja tiež,“ povedala riaditeľka Dúhového domčeka. Ivka blížiace sa sviatky strávi u nej. Vďaka ďalšiemu úspešnému projektu v rámci programu Daruj Vianoce si pod stromčekom nájde pekný darček. „Vraj rada skladá puzzle, tak jej ich Ježiško donesie,“ prehodila Grétka s úsmevom s tým, že po sviatkoch si Ivka pár dní užije aj u rodiny, ktorá sa predtým o ňu starala, dokonca jej sviatočný čas spestrí aj pobyt u spomínanej Grétkinej kolegyne.

Nečakaná radosť počas oceňovania

Nie je to tak dávno, čo Ivka nečakane dostala prehrávač mp3. Darovali jej ho v Dúhovom domčeku, keď odchádzala do Zvolena. Prehrávač sa však rozbil a Ivka posmutnela.

„Spomenula som to počas večierka pri príležitosti odovzdávania ocenení Srdce na správnom mieste. Riaditeľka nadácie konala rýchlo. Zdvihla telefón a jej manžel zabezpečil, aby Ivka dostala ešte v ten večer novú mp3. Takže Vianoce sa začali,“ povedala laureátka, ktorá je rozhodnutá naďalej pomáhať tým, ktorí to potrebujú. „Beriem to ako prirodzenú súčasť svojho života. Teším sa spolu s tými, ktorým pomôžem. Veď ľudskosť a nezištnosť by mali byť ozdobou každého človeka,“ zakončila.