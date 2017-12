Cestári upozorňujú na hmlu, poľadovicu i snehové jazyky

Problémy majú na cestách aj v našom regióne.

23. dec 2017 o 12:58 TASR

POLTÁR. Všetky sledované cesty, diaľničné úseky, rýchlostné komunikácie či horské priechody na Slovensku sú zjazdné. Vodiči by však mali na niektorých úsekoch ciest dávať pozor na hmlu, poľadovicu či tvorbu snehových jazykov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Vodiči by si mali dávať pozor na poľadovicu na ceste II/526 Kokava nad Rimavicou a na cestách nižších tried v okolí Kokavy nad Rimavicou a Poltára sa na vozovke miestami vyskytuje zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.

Na cestách I/66 Červená skala - Telgárt, I/72 Čertovica, II/584 Srdiečko a III/2387 Šumiac sa zas pre silný vietor tvoria na vozovke snehové jazyky. Horský priechod Šútovce je uzatvorený pre vozidlá nad 10 metrov dĺžky.