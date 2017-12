Okres Rimavská Sobota dlhodobo vedie v nelichotivej štatistike

Gemer sa borí s nezamestnanosťou. Situácia nie je ružová ani v Rožňave.

26. dec 2017 o 19:09 SITA

RIMAVSKÁ SOBOTA. Najnižšia miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku bola minulý mesiac v okrese Galanta. Z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb bolo v tomto okrese 1,99 % disponibilných nezamestnaných, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce. Nasledovali okresy Trnava, Hlohovec a Piešťany. V okrese Trnava miera evidovanej nezamestnanosti v novembri dosiahla 2 %, v okrese Hlohovec 2,16 % a v okrese Piešťany 2,23 %. Vyplýva to z údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.



Mieru evidovanej nezamestnanosti pod 5 % minulý mesiac dosiahlo 39 okresov na Slovensku. Naopak, miera evidovanej nezamestnanosti bola na konci minulého mesiaca vyššia ako 15 % v troch okresoch na Slovensku. Z týchto okresov sú po jednom v Banskobystrickom, v Prešovskom a v Košickom kraji. Najvyššiu mieru nezamestnanosti zo všetkých okresov na Slovensku má dlhodobo okres Rimavská Sobota. Na konci novembra v ňom miera nezamestnanosti dosiahla 19,22 %. Nasleduje okres Kežmarok, kde miera nezamestnanosti predstavovala 16,47 %. Tretí najhorší v miere nezamestnanosti je okres Rožňava. V ňom bola miera nezamestnanosti 15,98 %.



Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu novembra tohto roka oproti októbru klesla o 0,19 percentuálneho bodu na 5,95 %. Medziročne bola miera nezamestnanosti minulý mesiac nižšia o 2,83 percentuálneho bodu. Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 162 087 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s októbrom ide o pokles o 5 191 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 76 293 osôb.