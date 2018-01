Cez aplikáciu City monitor dostáva mesto nové podnety

Ľudia však do aplikácie pridávajú i hlásenia, ktoré tam nepatria.

4. jan 2018 o 13:36 TASR

FIĽAKOVO. Aplikácia City monitor, ktorú samospráva Fiľakova na juhu okresu Lučenec využíva od roku 2015, obyvatelia mesta intenzívne používajú a každý deň cez ňu nahlasujú nové podnety. Uviedol to viceprimátor mesta László Kerekes, podľa ktorého sa väčšinu z nich podarí vyriešiť, okrem iného za pomoci mestskej polície (MsP) či Verejnoprospešných služieb mesta (VPS).

Medzi podnety, ktoré sa týkajú samosprávy a sú aj najčastejšie nahlasované, patria podľa jeho slov poruchy verejného osvetlenia a ampliónov mestského rozhlasu, výtlky na cestách a chodníkoch, preplnené kontajnery či čierne skládky. "Tieto veci vieme promptne riešiť. Skládky napríklad riešime tak, že najprv tam vyšleme mestských policajtov, ktorí sa pokúsia vypátrať pôvodcu skládky. Potom ju odstránime, väčšinou za pomoci VPS," dodal.

Ľudia však podľa neho do aplikácie pridávajú i hlásenia, ktoré tam nepatria, hoci v poslednom období je ich menej. "Zvyknú sa týkať napríklad železničnej stanice či malého cintorína na Železničnej ulici. Tie mestu nepatria, preto nevieme takéto podnety vyriešiť. Môžeme ich iba posunúť kompetentným. Či sa nimi ale budú zaoberať, to už ovplyvniť nevieme," objasnil viceprimátor.

Druhou takouto skupinou sú podnety, ktoré do City monitora nepatria pre ich krátku aktuálnosť. "Je to napríklad pohyb túlavých psov. Kým na miesto vyšleme hliadku, pes tam už dávno nie je. To isté platí pri nesprávnom parkovaní, rušení nočného pokoja či hádzaní petard. Takéto prípady treba riešiť hneď v danej chvíli, preto ich odporúčame nahlasovať priamo MsP," povedal Kerekes.