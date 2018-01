Originálny nápad. Cestujúcich sprevádzajú papieroví spoločníci

Ľudia projekt uvítali. Niekde ho však stopli vandali.

4. jan 2018 o 15:22 Marcela Ballová

ROŽŇAVA. Zdá sa, že originálny nápad s knihami vo vlakoch sa na jednej z gemerských staníc ujal. Ľudia sa môžu počas cesty začítať do detektívky, ľúbostného románu či ponoriť do sveta poézie. A navyše si knižného spoločníka, ktorého si zobrali na stanici zadarmo, môžu nechať. Projekt Knihy na cestu vlakom si ľudia na železničnej stanici v Rožňave pochvaľujú. „Je to skutočne skvelý nápad. Zatiaľ som sa s tým nikde inde nestretla,“ vyjadrila sa dvadsaťjedenročná študentka Henrieta, cestujúca z Košíc do Lučenca. „Dobrá kniha mi počas nedávnej cesty naprieč republikou prišla vhod."

V staničnej čakárni v Rožňave pribudli stojany s knihami a časopismi na jeseň uplynulého roka. Stalo sa tak vďaka Gemerskej knižnici, ktorá stojí za originálnym nápadom. Vedenie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) jej netradičnú aktivitu uvítalo.

„Projekt vnímame pozitívne. Aj ohlasy z radov cestujúcich sú dobré. Majú k dispozícii rozmanitú literatúru. Sú tam staršie aj novšie tituly pre rôzne vekové kategórie,“ informovala Ivana Popluhárová, hovorkyňa ŽSR a podotkla, že knihy sa na stanici dopĺňajú jedenkrát do týždňa, keďže sa rýchlo míňajú. „Pre ľudí je atraktívne, že si do vlaku môžu vziať knihu, respektíve časopis a nemusia ich vrátiť späť.“

Prečítajte si tiež: Malenkij robot. Hrôza, o ktorej sa nikdy nikto nemal dozvedieť (+ FOTO)

Podľa slov hovorkyne sú takéto projekty vítané aj na iných staniciach, avšak musia za nimi stáť konkrétni organizátori. „Väčšinou sú to občianske združenia, ktoré nás oslovia s nápadom. Zároveň treba prihliadať na to, že každá železničná stanica má svoje špecifiká, týkajúce sa najmä priestorov a tokom cestujúcich. Každý projekt vyhodnocujeme zvlášť.“

Za vybavenie a prípadné poškodenie staničnej knižnice zodpovedá organizátor projektu. „Železnice SR nemajú personálne kapacity na ich stráženie,“ zdôraznila Popoluhárová. Upresnila, že v minulosti sa podobné knižnice nachádzali v pätnástich staniciach v Tatrách, Komárne, Leopoldove, Vranove nad Topľou, či bratislavskej hlavnej stanici. Niektoré z nich si však stali terčom vandalov. „Na niektorých miestach boli zničené. Takéto projekty môžu fungovať len vďaka uvedomelým cestujúcim,“ zakončila hovorkyňa.