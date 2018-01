Poltárčanka Šuleková naskočila do extraligy

Bývalá hráčka MVK žiarila po zápase s bratislavským STRABAGOM šťastím. Chce naďalej na sebe pracovať, aby výkonnostne napredovala.

5. jan 2018 o 8:57 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Zoznam odchovankýň MVK Poltár, ktoré si zahrali vo volejbalovej extralige žien, sa zase rozšíril. Premiéru v najvyššej súťaži si pred Vianocami minulého roka odkrútila Diana Šuleková. Tínedžerka, obliekajúca si druhú sezónu dres COP Nitra, dostala príležitosť v domácom stretnutí proti STRABAG Volleyball Club FTVŠ UK Bratislava. Mladé Nitranky podľahli favorizovanému družstvu z metropoly Slovenska 1:3.

Nemala čo stratiť

„Bola som hrať v ten deň za juniorky COP Nitra v prvej lige a tréner mi oznámil, že večer pôjdem aj na extraligový zápas. Pred ním som sa dozvedela, že budem súčasťou dvojstriedania, ale nejako som neverila tomu, že sa skutočne dostanem na ihrisko. Tréner mi tiež vravel, že sa nemám čoho báť, a keď mi nahrajú, mám ísť do toho naplno. Vedela som, že nemám čo stratiť,“ hovorí pätnásťročná Šuleková a pokračuje: „Zvládla som ten debut v pohode. Darilo sa mi, dokonca som sa aj bodovo presadila, bola som šťastná, že to tak vyšlo. Bola som aj s priestorom, ktorý som dostala na palubovke, spokojná.“

Premiéru vníma ako splnenie sna. „Či veľkého, alebo malého neviem povedať. Mám však ešte čo robiť, aby som hrávala v základnej zostave extraligového tímu. Budem sa snažiť zlepšovať, aby som nastupovala v najvyššej súťaži čo najčastejšie. Mojím veľkým snom je dostať sa do zahraničia a hrať tam volejbal na špičkovej úrovni. Nedokážem teraz povedať, či to dotiahnem až tak ďaleko, ale budem sa o to snažiť,“ uviedla smečiarka, resp. diagonálna hráčka. Diana zasiahla do hry aj v nasledujúcom dueli proti VK Nové Mesto nad Váhom. „Netuším, čo bude ďalej,“ poznamenala.

Mení posty

Súboje zvádza nielen v juniorskej lige, ale tiež v prvej lige žien, v ktorej účinkuje béčko COP. „V juniorskej súťaži hrávam na pozícii účka a v lige žien na poste smečiarky,“ doplnila študentka športového gymnázia.

Z Poltára odchádzala do Nitry ako smečiarka. V meste pod Zoborom ju však pretvorili na liberku. Na tejto pozícii nastupovala vlani, v minulom ročníku si pripísala na konto aj dva štarty v reprezentačnom družstve do 16 rokov. Pred tým aktuálnym ale došlo v jej prípade znovu k zmene.

„V podstate mi to tréneri vôbec nevysvetlili. Prišli dve nové liberky, tak asi boli lepšie ako ja. Alebo možno ako jediná z liberiek viem útočiť, keďže som predtým hrávala na smeči. Netuším, čo je za tým, že opäť nastupujem na poste smečiarky, alebo prípadne teda diagonálnej hráčky. Spočiatku som bola z tohto presunu sklamaná, ale časom ma to prešlo a usilovala som sa hrať čo najlepšie tam, kam ma zaradili,“ vyjadrila sa Diana Šuleková. Tá nepovažuje reprezentačnú tému v súčasnosti za aktuálnu, keďže ju už vôbec na zrazy národného tímu nepozývajú.

V extralige zápolia v prebiehajúcej sezóne aj ďalšie hráčky z nášho regiónu – Ria Grulišová (odchovankyňa MVK Poltár háji farby Hit UCM Trnava), Bianka Žúdelová (bývalá hráčka VK Iskra Hnúšťa pôsobí v COP Nitra) a počet štartov v nej rozšírila tiež Poltárčanka Sofia Sivičeková, zarezávajúca rovnako v COP Nitra.