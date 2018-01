Mladík zrazil chodca, ktorý mal vypité

Chodci veľakrát pri prechádzaní cez cestu zbytočne riskujú.

5. jan 2018 o 14:07 Marcela Ballová

LUČENEC. Mladík za volantom VW Passat zrazil chodca. Sedemdesiatročný dôchodca sa bude zo zranení liečiť vyše 42 dní.

„Polícia vyšetruje dopravnú nehodu, ktorá sa stala 4. januára o 15.30 hod. na ulici Budovateľov v Lučenci. Devätnásťročný vodič osobného motorového vozidla jazdil v smere na ulicu L. Novomeského, pričom zrazil 70-ročného chodca, ktorý prechádzal cez cestu od predajne Diskont," informovala Mária Faltániová, krajská policajná hovorkyňa s tým, že u vodiča alkohol zistený nebol. Dôchodcovi namerali pri dychovej skúške 0,56 miligramu alkoholu, čo je v prepote 1,17 promile. V prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví.

„Najčastejšími chybami, ktoré robia chodci, sú náhly vstup z chodníka na vozovku, bez toho, aby sa rozhliadli, zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti vozidla, prechádzanie mimo priechodu, často aj krížom cez štyri jazdné pruhy. Chodci veľakrát podceňujú reflexné prvky na oblečení," pripomenula hovorkyňa. Zdôraznila, že chodci by mali predvídať a prechádzať cez cestu na miestach, ktoré sú na to určené. Tiež by sa mali vyhýbať rizikovým úsekom.

„Za zníženej viditeľnosti je povinnosťou chodcov, idúcich po krajnici alebo po okraji vozovky, mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, respektíve oblečený reflexný bezpečnostný odev nielen mimo obce, ale aj v obci. Reflexné prvky je vhodné použiť na strane tela, ktorá nie je pri krajnici," zakončila Faltániová.