Tajomné priestory pod hradom prilákali vyše tisíc ľudí (+ FOTO)

Pod historickou stavbou čoskoro vznikne atraktívne výstavné miesto.

6. jan 2018 o 17:49 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Predpokladal, že príde okolo stodvadsať ľudí. Napokon ich dnes popoludni cestu pod Fiľakovský hrad meralo vyše tisíc. Všetci vybavení baterkami, čelovými lampami, rozsvietenými mobilmi. Hradné múzeum totiž po prvýkrát sprístupnilo podzemné priestory pod hradom, o ktorých si doposiaľ domáci mysleli, že v minulosti slúžili ako vínna pivnica alebo sklad. Od pravdy však boli ďaleko.

„Pred pár dňami sme zverejnili jednu fotografiu týchto priestorov. Zapálili sme v nich sviečky a skutočne pôsobili tajomne,“ povedal na úvod Marian Mesiarik z Hradného múzea vo Fiľakove, ktorý bol iniciátorom podujatia. Podotkol, že najprv bol v pláne len Novoročný výstup na hrad.

„Kde majú kopce, tak vystupujú na ne. My máme hrad, tak prečo nespestriť ľuďom voľný čas peknou akciou. Napadlo ma, že v rámci výstupu by sme mohli ľuďom ukázať aj tieto priestory. Predpokladal som, že na samotný výstup sa nás zíde okolo tridsať. Podzemie možnože zaujme stovku. Preto ma taká hojná účasť skutočne milo prekvapila,“ vyjadril sa Mesiarik.

Útočisko pred hrozbou zo vzduchu

Podzemné priestory, v ktorých počas druhej svetovej vojny ľudia nachádzali útočište pred leteckými náletmi, plánuje Hradné múzeum zmysluplne využiť. Už v máji si návštevníci tradičnej Noci múzeí budú môcť pozrieť zaujímavé expozície.

„Je to klasická stavba protileteckých štôlní. Trikrát nalomená, s dlhšou chodbou. Nemecké vojská ju razili banským spôsobom,“ ozrejmil iniciátor akcie a pripomenul zákon z roku 1943, ktorý nariaďoval kryty v stavbách. „Nepotrebovali betón, ani železo. Stačil pevný vrch. Vo Fiľakove bola na to skala pod hradom ideálna.“

Prečítajte si tiež: Pre nedobytnú pevnosť sa stalo osudným popíjanie vína

Podľa špecialistov z Čiech nebol úkryt dokončený, keďže mu chýba východ na druhej strane. „Stále bádame. Možnože sa nájdu nejaké listiny, ktoré nám vznik a fungovanie tohto podzemného miesta ozrejmia. Zatiaľ však nie je predpoklad, že by bolo niečo zavalené,“ podotkol Mesiarik. Jedna chodba je dlhá 65 metrov. Druhá je o 40 metrov kratšia. Chodby sú široké aj vysoké okolo dvoch metrov.

S priestormi, do ktorých vchody boli donedávna zamurované, má Hradné múzeum plány. „V dlhšej chodbe bude naištalovaná expozícia venovaná priebehu druhej svetovej vojny vo Fiľakove. Návštevníkom priblíži obdobie od roku 1938, kedy sem po arbitráži vpadli maďarské vojská, až do roku 1945, kedy bolo mesto oslobodené,“ ozrejmil Mesiarik a doplnil, že chodba bude osvetlená a ozvučená.

Chystá sa akcia roka

Na sklonku uplynulého roka riaditeľka Hradného múzea, Viktória Tittonová, avizovala, že v jednej z podzemných chodieb by sa malo nachádzať lapidárium. Mali by tu by umiestnené aj rôzne opracované kamene z okolia Fiľakova, či zo zaniknutého kostola v Radzovciach. Svoje miesto by tu mali mať aj gotické články rebrovej klenby z kostola v Holiši.

„Chystáme aj prekvapenia vo veži. Zatiaľ ich nebudem konkretizovať. Verím však, že Noc múzeí, ktorá by mala prebiehať v druhej polovici mája, bude pre nás akciou roka,“ zakončil Mesiarik.