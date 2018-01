V neveľkej obci sa chystajú prepísať históriu

Zrekonštruovali dom smútku, postavili zastávku, vybudovali chodníky, osvetlenie. Aj v tomto roku má starosta množstvo plánov.

8. jan 2018 o 17:15 Ľubomíra Karmanová

TUHÁR. V Tuhári sa v uplynulom roku podarilo čiastočne vybudovať vodovod. Vzhľadom na dobré hospodárenie mohli z obecnej kasy zrekonštruovať dom smútku. Zmeny sa dotli aj cintorína. Pokračovalo sa v budovaní chodníka, vysadili živý plot v dĺžke 170 metrov a pribudlo 5 lámp.

"V budovaní vodovodu plánujeme pokračovať. V minulom roku sme na tento projekt získali dotácie vo výške 90 000 eur . Vybudovali sme ďalší dôležitý úsek a v spolupráci so Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou sme podali žiadosť o finančné prostriedky na dobudovanie vodovodu v celej obci. Výsledok by mohol byť známy na jar tohto roku," priblížil starosta obce Peter Čeman.

Postavili novú autobusovú zastávku

Podarilo sa im tiež získať finančné prostriedky vo výške cca 55 000 eur, prostredníctvom ktorých zamestnali desať dlhodobo nezamestnaných. Svojpomocne upravili dažďovú kanalizáciu, vybudovali prístrešok na Bielej hline pre miestnych a turistov v spolupráci s dobrovoľníkmi a čiastočne aj s turistami.

"Tiež sme svojpomocne postavili novú autobusovú zastávku, spolu s mladými chlapcami obnovili ľadové ihrisko, zabezpečili sme nové plynové kúrenie do posilňovne. Odkúpili sme v centre obce starý schátraný dom s pozemkom, ktorý chceme zbúrať a na tomto mieste zväčšiť verejný priestor a námestie, na ktorom budú môcť tráviť voľný čas deti aj dospelí," vymenoval starosta množstvo práce, ktorú sa podarilo zrealizovať v uplynulom roku. Ako podotkol, práce je stále dosť a stanovil si už aj ciele na ďalšie obdobie.

V posilňovni si zacvičia aj ženy

V tomto roku by chceli vybudovať Náučný turistický chodník na Bralo so 6 stanovišťami a prístreškom nad jaskyňou, rozšíriť kamerový systém a vybudovať viacúčelové ihrisko. Na tieto investičné akcie majú podané projekty. "V rozpočte máme vyčlenené prostriedky na zväčšenie posilňovne a rozšírenie posilňovacích strojov aj pre ženy, tiež na úpravu a modernizáciu knižnice so spoločenskou miestnosťou pri ľudovej izbe," doplnil starosta.

V pláne majú aj rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. Požiadali o požiarne auto Iveco a protipovodňový vozík. Žiadali aj financie na zateplenie kultúrneho domu, na vybudovanie asfaltovej cesty. Z obecnej kasy pôjde na spolufinancovanie asfaltovania približne 13 500 eur.

Prepíšu históriu

"Koncom roka nám prišla dobrá správa, že nám schválili finančné prostriedky na vybudovanie chodníka do cintorína a asfaltovanie námestia," dodal starosta s tým, že v prípravnej fáze majú aj zámer vybudovať Dom sociálnych služieb.

V tomto roku by mala vyjsť Monografia obce Tuhár . "Pravdepodobne prepíšeme dejiny, nakoľko z nových poznatkov autor Peter Fízeľ zistil, že obec Tuhár by mohla byť o približne 130 rokov staršia ako je terajší poznatok," poznamenal na záver Čeman.