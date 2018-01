Peter Mináč: Uplynulý rok bol v Tisovci najťažím

Najväčší zamestnávateľ v meste šiel do likvidácie, potom do konkurzu.

8. jan 2018 o 19:21 TASR

TISOVEC. Za najťažšie obdobie svojej 27-ročnej éry vedenia mesta označil uplynulý rok 2017 primátor Tisovca v okrese Rimavská Sobota Peter Mináč. Dôvodom bola podľa jeho slov hlavne zložitá situácia okolo spoločnosti Cestné a stavebné mechanizmy (CSM), ktorá bola v Tisovci roky najväčším zamestnávateľom.

„Podnikateľské prostredie v našom meste bolo v minulosti veľmi stabilizované. Narušilo sa to potom hospodárskou krízou v roku 2008, ale práve uplynulý rok bol u nás najťažší, pretože strojárska firma CSM, ktorá kedysi zamestnávala 550 ľudí, šla do likvidácie a následne do konkurzu," priblížil primátor.

Zamestnanci tejto spoločnosti museli podľa jeho slov okrem straty zamestnania čeliť i problémom v súvislosti s nevyplatenými mzdami. „Tri mesiace nedostali výplatu. Ľudia boli bez peňazí a začali ešte vo väčšej miere odchádzať z mesta za prácou," podotkol Mináč, podľa ktorého bola situácia v Tisovci veľmi zložitá.

„Som naozaj rád, že keď som pri osobnom stretnutí v Hnúšti premiéra Roberta Fica informoval o situácii v meste, tak sa osobne začal angažovať o jej zlepšenie. Nakoniec sa našiel nový strategický partner, ktorý u nás v súčasnosti vytvára 130 pracovných miest. Tohto roku má prísť i nová strojárska výroba, zameraná na produkciu hydrovalcov, kde môže vzniknúť 20 až 30 nových pracovných miest," avizoval primátor, ktorý podľa vlastných slov vidí začínajúci rok 2018 pozitívne.

„Ukazuje sa, že budeme naspäť priťahovať i ľudí, ktorí odišli za prácou do iných regiónov. Bude to samozrejme záležať i od mzdových podmienok. Som však presvedčený, že celková situácia v Tisovci sa oproti vlaňajšiemu roku zlepší," uzavrel.