Na Gemeri chcú vybudovať futbalovú akadémiu za päť miliónov eur

Hlavným investorom bude maďarský klub.

9. jan 2018 o 13:16 Jozef Mikuš

RIMAVSKÁ SOBOTA. Na Gemeri by sa mal v nasledujúcich mesiacoch uskutočniť obrovský projekt v podobe vybudovania futbalovej akadémie. Tá by mala sídliť v Rimavskej Sobote v priestoroch futbalového štadióna.

Projekt za necelých 5 miliónov eur bude hradený z prostriedkov maďarskej vlády, ktorá vlani poskytla klubu Diósgyőr VTK finančnú injekciu vo výške 33 miliónov eur. Informáciu priniesol portál Rimava.sk s odvolaním na maďarský Borsod Online.

Maďarský investor

Realizátorom projektu bude MŠK Rimavská Sobota, ktorého mládežnícke kategórie hrajú pod Útvarom talentovanej mládeže Slovenského futbalového zväzu.

„Dlhodobo sa snažíme hľadať prostriedky na zlepšenie podmienok mládežníckeho futbalu. S maďarským klubom máme priateľské vzťahy najmä vďaka nášmu športovému riaditeľovi mládeže Richardovi Rubintovi, ktorý v Diósgyőri pôsobil. Klub má v Maďarsku niekoľko akadémií a svoje pôsobenie chce rozšíriť aj na Slovensko, preto nás oslovil s ponukou vytvorenia futbalovej akadémie pre mládež do 19 rokov. Tá by mala fungovať na princípe eseročky,“ začal konateľ MŠK Rimavská Sobota Miroslav Bitala.

Začať by sa mohlo už tento rok

Päťmiliónová investícia sa použije na obnovu a vybudovanie infraštruktúry a chod akadémie. Do projektu prispeje aj rimavskosobotská samospráva. Konkrétna suma zatiaľ nie je známa, no výdavky na futbal by podľa Bitalu nemali byť vyššie ako v súčasnosti.

Projekt sa momentálne nachádza v štádiu prípravy. V stredu (10.1.) v Rimavskej Sobote zasadne špeciálna komisia, ktorá má investíciu posúdiť. V prípade jej pozitívneho vyjadrenia vznikne základ pre vytvorenie zmluvy o podpore. Vybudovanie futbalovej akadémie potom musí odsúhlasiť rimavskosobotské zastupiteľstvo, nakoľko pozemky aj budovy futbalového klubu patria mestu. Ak sa projekt schváli, s realizáciou by sa mohlo začať už tento rok.

„Prerobí sa hlavné ihrisko vrátane tribúny, kde vznikne miesto pre približne šesťtisíc divákov. Okrem toho sa vytvorí ešte jedno ihrisko s rozmermi 105x68 metrov, ktoré bude spĺňať podmienky UEFA. V areáli pribudne umelý trávnik, krytá hala, ubytovacie priestory či posilňovňa,“ vymenoval Bitala.

S vytvorením akadémie by taktiež vzniklo približne 60 nových pracovných miest.

Mládežnícka základňa

Bitala verí, že futbalová akadémia by bola prínosom nielen pre juh stredného a východného Slovenska, ale pre celú krajinu. Deti a mládež by mali k dispozícii kvalitné priestory a zlepšovali by sa pod dohľadom skúsených pracovníkov. Cezhraničná spolupráca otvára aj možnosti na pôsobenie u južných susedov.

„Mladé talenty musia z nášho regiónu odchádzať za lepšími podmienkami. Futbalová akadémia by ich odchodu zabránila a taktiež by k nám pritiahla nových šikovných hráčov. Vznikla by tak ďalšia kvalitná mládežnícka základňa nielen pre nás, ale pre všetky slovenské futbalové kluby. Už sme začali s oslovovaním škôl na vytvorenie športových tried a stretli sme sa so záujmom.“

Výstavba domáce zápasy neovplyvní

Prebudovanie súčasného futbalového stánku v Rimavskej Sobote by mohlo naštrbiť chod klubu, najmä futbalového áčka, ktoré pôsobí v III. lige SsFZ. MŠK Rimavská Sobota však s týmto počíta a pripravuje viacero alternatív.

Jednou z nich je výstavba druhého ihriska s tribúnou, kde by sa hrali domáce zápasy počas realizácie hlavných prác na súčasnom štadióne. Do úvahy prichádza aj možnosť hrať v okolitých obciach, ktoré majú kvalitné futbalové zázemie.

Na odhady ohľadom otvorenia akadémie je ešte priskoro. „Ak sa všetko podarí a projekt nezaťažia administratívne záležitosti, akadémia by mohla fungovať už v sezóne 2019/2020,“ dodal Bitala.

Rimavská Sobota by tak v prípade úspechu bola spolu s Dunajskou Stredou a Komárnom ďalším mestom, v ktorom sa investovalo do futbalu z maďarských zdrojov.