Sporovlivé gazdinky z Novohradu nevyliali ani vodu z halušiek

Pri varení rozhodovala dostupnosť surovín a počet členov rodiny, ktorých bolo treba nasýtiť.

9. jan 2018 o 15:51 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. V Novohrade vedeli gazdinky zužitkovať všetko, čo im poskytli komory, sypárne, polia či záhradky. Žiadne vyhadzovanie zvyškov surovín alebo vareného jedla. Pokrmy mastili slaninou, masťou, lojom, v dobe pôstu konopným a ľanovým olejom. Ako ochucovadlo im poslúžila soľ a koreniny, ktoré si vypestovali v záhrade, prípadne kúpili na lučenských trhoch, alebo od podomových obchodníkov.

Vytvárali rodinné zázemie

Ženy z Opatovej v okrese Lučenec boli predovšetkým gazdinami a matkami s nekonečným radom povinností v domácnosti i mimo nej. „Dotýkali sa všetkého, čím žila a živila sa rodina, rodili a vychovávali deti, pokorne opatrovali chorých a starých, sýtili všetkých chlebom, koláčmi, dobrými radami, láskou i piesňou. Vytvárali rodinné zázemie a uchovávali rodinné tradície,“ priblížila kronikárka mesta Lučenec Mária Adamová, ktorá je autorkou knižky Recepty opatovských ženičiek.

Rady prijímali od starých mám a odovzdávali ich ďalším pokoleniam. Ženy z Opatovej okrem domácich povinností museli chodiť do práce do blízkej textilky. „Pri varení opatovských ženičiek rozhodovali skôr dostupné suroviny a počet členov rodiny, ktorých bolo treba nasýtiť, než presný recept. Tu sa vravievalo od oka a podľa citu. No hlavne s láskou,“ dodala Adamová.

Nevyhodili ani omrvinku

V minulosti nebolo zvykom plytvať jedlom. Naši nevyhodili ani omrvinku z chleba. Tí bohatší zbytkami nachovali statok. Chudobnejší, ktorí nemali ani prasiatko, dokázali zužitkovať všetko. Nevyliali ani len vodu, v ktorej uvalili halušky.

Naše národné jedlo varí doma snáď každý. Dnes už však gazdinka pri vyberaní halušiek vodu scedí do drezu. A pritom ani netuší, ako dobre sa ešte dá využiť. Napríklad na vynikajúcu polievku.

Prečítajte si tiež: undefined

Recept na ňu si v rodinách prispôsobili podľa toho, ako dobre sa rodina mala. Chudobnejší len ochutili čistý vývar, tí bohatší pridali pre chuť cibuľu no a tí, čo mali kravičku, vývar zjemnili mliekom.

Tradičný recept od Evy Križanovskej rodenej Lapinovej z Opatovej uverejnila Mária Adamová vo svojej knihe.

Halušková polievka

Masť, cibuľa, červená paprika. Po uvarení halušiek nám z nich ostane vývar. Na masti speníme cibuľku do polo hneda, posypeme červenou paprikou a zalejeme vývarom z halušiek. Osolíme a do polievky pridáme halušky podľa potreby.

U rodiny Janštovej z Lučenca sa varila halušková polievka, ktorú domácky volali Grgavica. Domáca pani Viera ju podľa receptu svojich predkov varí dodnes.

Grgavica

Prečítajte si tiež: undefined

Do hrnca dáme zohriať mlieko, pridáme vývar z halušiek a dochutíme soľou. Pridáme oškvarky z domácej slaninky a trošku bryndze. Miešame, kým sa bryndza nerozpustí. Lepší jedáci si do polievky ešte pridajú halušky.

„Kedysi ľudia nemali váhy, zvlášť v chudobných rodinách. Oni to mali v oku,“ vysvetlila kronikárka príčinu, prečo sa v receptoch neuvádza množstvo použitých ingrediencií.