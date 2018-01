Odborníci upozorňujú: Pred chrípkou treba chrániť najmä deti

Najviac sú ohrození školáci. Je potrebné podniknúť kroky na zamedzenie šírenia epidémie.

10. jan 2018 o 8:58 Ľubomíra Karmanová

LUČENEC. Pred pár dňami do školy nastúpili tisícky detí vo veku od 6 do 14 rokov, ktoré pri väčšine týždenných analýz epidemiológov vykazujú jednu z najvyšších chorobností na akútne respiračné ochorenia (ARO), ako aj na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO). Preto je dôležité ich zvlášť chrániť.

Šíri sa vzduchom

Chrípka je závažné, vírusové, vysoko nákazlivé ochorenie, ktoré prebieha každoročne v epidémiách najmä v zime a na začiatku jari v chladnom počasí. Vtedy narastá riziko prechladnutia organizmu. "Pôvodcom ochorenia je chrípkový vírus, ktorý sa nachádza vo veľkom množstve v sekréte dýchacích ciest a vylučuje sa pri rozprávaní, kašľaní a kýchaní. Rýchlo sa šíri v zle vetraných priestoroch s veľkým počtom osôb. Z osoby na osobu sa šíri kvapôčkovou infekciou vzdušnou cestou," priblížila hovorkyňa RÚVZ v Banskej Bystrici Mária Tolnayová.

Medzi najúčinnejšie preventívne opatrenia patrí časté a účinné vetranie, umývanie rúk, používanie jednorazových papierových utierok na utieranie rúk. „Nevyhnutnou súčasťou prevencie vzniku a prenosu infekčných ochorení, je dodržiavanie zásad osobnej hygieny detí," konštatovala vedúca Odboru hygieny detí a mládeže Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici Katarína Slotová.

Ako dodala, deti je potrebné naučiť pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou minimálne 20 sekúnd po ich znečistení, napríklad po kýchnutí, po použití WC, po kontakte so zvieraťom, pred jedlom, vždy po návrate domov, po pobyte vo verejnom dopravnom prostriedku a podobne.

Dôležitá je hygiena

Počas výskytu lokálnej epidémie v škole je jednoduchým, ale účinným opatrením napríklad aj obmedzovanie nadmerného styku detí aj počas bežného vyučovania a neorganizovať a nezúčastňovať sa podujatí, kde je väčšia koncentrácia osôb.

Nevyhnutnú úlohu v prevencii výskytu chrípkových ochorení podľa Slotovej majú i rodičia. Je to v prvom rade výchova detí v súlade so zásadami osobnej hygieny. "Umytie rúk po príchode domov by sa malo stať takou samozrejmou činnosťou rodičov a ich detí, ako umytie si rúk pred jedlom.

Ďalšou dôležitou súčasťou výchovy detí v prevencii ochorení je výchova k správnej životospráve, k správnemu obliekaniu, k dostatočnej pohybovej aktivite na čerstvom vzduchu, či otužovaniu napríklad pri sprchovaní striedavo teplou a studenou vodou. Netreba zabúdať na dostatok spánku a pitie dostatočného množstva tekutín," upresnila na záver Slotová.