Mesto sa rozhodlo podať pomocnú ruku mladým rodinám

Záujem o nájomné byty vzrastá.

10. jan 2018 o 18:57 Marcela Ballová

FIĽAKOVO. Mladým rodinám, ktoré vo Fiľakove riešia bytovú otázku, podá mesto pomocnú ruku. Už túto jar sa budú môcť sťahovať do nového. Tamojší mestský parlament 8. januára odklepol na svojom mimoriadnom zasadnutí odkúpenie bytovky.

„Do správy mestskej spoločnosti FILBYT pribudne 21 bytov. Mesto bytovku odkúpi od lučeneckej spoločnosti KP REALSTAV s.r.o., vrátane kompletnej technickej vybavenosti a prislúchajúcich pozemkov na Mládežníckej ulici 1, za viac, ako milión eur,“ informovala Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo. Podotkla, že poslanci schválili aj podanie žiadosti o poskytnutie dotácie z rezortu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ako aj úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

„Ak mesto uspeje na prvýkrát, tak s peniazmi môže počítať v októbri. „Až potom môžeme odkúpiť bytovku. Preto bude dovtedy jej vlastníkom spomínaná firma a správcom FILBYT. V opačnom prípade budeme žiadosti opakovane predkladať až do roku 2021,“ vyjadril sa Attila Agócs, primátor Fiľakova.

Bytovka, ktorú mesto plánuje odkúpiť. (zdroj: Klaudia Kovácsová)

Nová bytovka vznikla prestavbou chátrajúceho hotela Sputnik. Stavby tohto druhu sa vo Fiľakove nestavali približne osemnásť rokov. Výnimku tvoria bytovky pre marginalizované rómske komunity na Železničnej ulici, postavené v roku 2015. „Kúpa bytovky je reakciou mesta na rastúci záujem o mestské nájomné byty,“ zdôraznil primátor.

Jedno, dvoj a trojizbové byty budú prioritne určené pre mladé rodiny, ktoré budú spĺňať stanovené kritériá. „Pre mladé rodiny to budú štartovacie byty. Možno v nich pobudnú niekoľko rokov, až kým si zabezpečia vlastné bývanie,“ pripomenul Agócs a konkretizoval kritériá, ktoré vyplývajú z výzvy a budú dôležité pri výbere nájomcov. „Musia dosiahnuť stanovený minimálny príjem, aby vedeli splácať nájom. Tiež nemôžu presiahnuť zákonom stanovený maximálny príjem pre konkrétny typ rodiny. Štát totiž logicky nepodporí tých, ktorí by si zo svojho príjmu mohli dovoliť vlastné bývanie.“

Dotácia z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja pre mesto by mala predstavovať viac ako 476-tisíc eur. Ďalších, viac, ako 567-tisíc eur, by malo pribudnúť z bezúročného úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „Vďaka tomu táto investícia zaťaží mestskú kasu len minimálne. Konkrétne by nás to malo vyjsť niečo cez 45-tisíc eur. Splátky úveru budú hradené z nájomného budúcich obyvateľov bytovky,“ upresnil primátor s tým, že po odkúpení budú byty minimálne dvadsať rokov majetkom mesta. Prví nájomcovia sa budú môcť začať sťahovať na prelome marca a apríla tohto roku.