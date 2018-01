Na trón zasadol Kóšik

Džudista rimavskosobotskej Mladosti sa presadil na rôznych podujatiach a stal sa jednotkou oddielu.

11. jan 2018

RIMAVSKÁ SOBOTA. Rebríček oddielu džuda Mladosť Relax Rimavská Sobota ovládol v roku 2017 Bruno Kóšik. Vďaka výsledkom na turnajoch nazbieral najviac bodov a tie mu zabezpečili miesto na tróne.

Vystriedal na ňom Veroniku Útisovú. Aj keď obohatila svoju zbierku majstrovských titulov, obsadila v absolútnom hodnotení tretiu priečku. Dostal sa pred ňu aj Mikuláš Fedor, ten skončil druhý.

„Chlapci majú väčšinou na turnajoch viac súperov než dievčatá. Prvenstvo Kóšika je zaslúžené. Je to skúsený a dobrý pretekár. Štartoval na dvadsiatich súťažiach a pätnásťkrát obsadil medailové priečky. Druhé miesto Fedora nie je prekvapením. Patrí medzi naše nádeje. Ak vydrží pri džude, mohol by toho v ňom dosiahnuť dosť veľa. Predstavil sa na šestnástich turnajoch a získal štrnásť medailí. Uvidíme, ako sa Mikuláš uplatní v kategórii mladších žiakov, do ktorej teraz prechádza. Útisová absolvovala pätnásť turnajov a získala pätnásť medailí,“ uviedol tréner a predseda džudistického oddielu TJ Mladosť Relax Rimavská Sobota Jozef Nociar.

„Bruno Kóšik je veľmi snaživý chlapec. Poctivo chodí na tréningy, neodflákne na nich ani minútu a prejavuje sa to aj na jeho výsledkoch. S takým chlapcom je radosť trénovať. Keby takí boli všetci, bol by som veľmi spokojný. Odmaká si ešte aj niečo navyše, či už ide o posilňovanie, alebo gymnastiku. Bruno je skôr silovejší než technický pretekár,“ povedal rimavskosobotský tréner Richard Útis.

Trojlístok najúspešnejších v kategórii mini tvoria: 1. Mikuláš Fedor, 2. Martin Zvara, 3. Antonín Müller.

Najlepší v kategórii žiakov: 1. Bruno Kóšik, 2. Lukáš Zvara, 3. Kornel Bodor.

Poradie na prvých troch miestach v dorasteneckej kategórii: 1. Veronika Útisová, 2. Viktor Ádam, 3. Lukáš Pilz.