Baláž nedal súperom šancu

Zápasníci lučeneckého Fortisu nastúpili do ringu aj počas sviatkov.

12. jan 2018 o 11:18 Jozef Mikuš

LUČENEC. Zápasníci lučeneckého Fortis combat sports team klubu cez sviatky nezaháľali. Dvojica bojovníkov absolvovala dva galavečery a jeden z nich mal príchuť zlata.

Ako prvý sa do ringu vybral skúsený Peter „Dudo“ Baláž mladší, ktorého 22. decembra čakali zápasy na Noci bojovníkov v Rožňave. Pyramída ôsmich športovcov bojovala pred bohatým publikom pod pravidlami MMA. Jediného zástupcu Lučenca čakal prvý zápas proti Mikulášovi Gregorovi.

Cieľom bolo víťazstvo

„Súper bol síce skúsený, ale nebol lepší. Úvodný duel som tak vyhral 3:0,“ povedal Baláž ml., ktorý svoj úspech zopakoval aj v semifinále proti Mariánovi Liptákovi. „Lipták je zápasník a snažil sa ma dostať na zem, čo sa mu nepodarilo. Ja som mu triafal na stehná a v druhom kole už nevládal pokračovať. Technickým KO som si tak zabezpečil postup do finále.“

Finálový súboj sa však neuskutočnil, keďže Balážov súper Michal Gálik v semifinále utŕžil zranenie oka a do boja o zlato už nenastúpil. Najcennejšiu medailu tak na krk zavesili zápasníkovi Fortisu. „Do Rožňavy sme išli s cieľom vybojovať zlato a to sme ľahko splnili. Súperi síce mali svoju kvalitu, no zápasy boli z môjho pohľadu jednoznačnou záležitosťou. Veľká vďaka patrí trénerom Róbertovi Deličovi a Františkovi Kamenskému,“ doplnil Baláž ml.

Súperovi podľahol

O päť dní neskôr sa člen Fortisu Attila Garamszeghy predstavil na MMA galavečere Ministry of Fight v Banskej Bystrici (27.12.). V zápase v kategórii do 76 kg nastúpil proti Samuelovi Dankovi. „Attila zápasí v stoji, kým jeho súper dominuje na zemi. Podarilo sa mu využiť svoje skúsenosti, nášho bojovníka dostal na zem a duel vyhral 3:0. Attila je však perspektívny zápasník a keď zaberie, tak v ďalších zápasoch sa mu bude určite dariť,“ uzavrel Baláž ml.

Fortisáci sa teraz pripravujú na prvé ligové kolo, ktoré 20. januára uskutoční v Trenčíne.