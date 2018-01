Šéf väzenskej stráže: Nájsť 300 príslušníkov do novej väznice nebude jednoduché

Podmienky na prijatie príslušníka ZVJS sú náročné a už v súčasnosti v zbore chýba 240 ľudí.

12. jan 2018 o 22:12 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. Nájsť 300 nových príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) do pripravovanej väznice v Rimavskej Sobote, ktorú chce Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR vybudovať do roku 2021, nebude jednoduché.

Prečítajte si tiež: V Rimavskej Sobote postavia novú väznicu za približne 58 miliónov eur

Uviedol to generálny riaditeľ ZVJS Milan Ivan počas štvrtkovej návštevy ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej v Otvorenom oddelení Sabová v Rimavskej Sobote, kde má nová väznica stáť.

"My sme sa o tom s ministerkou rozprávali a mám veľké obavy, ako ich získame. Boli by sme veľmi radi, keby bolo tisíc uchádzačov, ale obávam sa, že to bude skôr opačné," podotkol Ivan, podľa ktorého v prípade, ak nezískajú dostatočný počet nových príslušníkov, nebudú môcť nové väzenské zariadenie efektívne využívať.

Ako pokračoval, podmienky na prijatie príslušníka ZVJS sú náročné a už v súčasnosti v zbore chýba 240 ľudí. "Máme problém so získavaním fyzicky zdatných, pripravených, odborne spôsobilých príslušníkov do služobného pomeru," konštatoval generálny riaditeľ s tým, že záujemcovia, ktorí by chceli pracovať v pripravovanej rimavskosobotskej väznici, si môžu podávať prihlášky už teraz, pretože ich zaškolenie v iných ústavoch ZVJS si vyžiada určitý čas.

Ivan podľa vlastných slov ráta aj s tým, že v regióne sa im nepodarí hneď získať dostatok potrebných zamestnancov a súčasťou komplexu väznice bude aj z tohto dôvodu ubytovňa. "Bude slúžiť napríklad aj pre tých príslušníkov, ktorých do Rimavskej Soboty budeme musieť dočasne preveliť z iných ústavov," zakončil.