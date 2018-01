Jednoznačný triumf Mimelu Lučenec

Rok 2018 sa pre novohradských futsalistov začal výborne.

14. jan 2018 o 8:33 Jozef Mikuš

FK Dragons Podolie - Mimel Lučenec 0:8 (0:3)

Góly: Fehérvári 2, A. Hricov, Ferreira, Kuhajdík, Petík, Steinwandter, Filho. ŽK: Jurčo - Filho, Rutkaj. Divákov: 150. Rozhodovali: Botka, Chudý.

Podolie: I. Bobocký - Trebatický, Pyšný, Jurčo, Hikel, Gajdošík, Prekop, Pagáč, Šebek, Šimor, R. Bobocký.

Lučenec: Oberman (Mikuš) - Csaba, A. Hricov, Ferreira, Kočiš, Brunovský, Fehérvári, Kuhajdík, Petík, Máč, Steinwandter, Filho, Rutkaj.

LUČENEC. Futsalisti Mimelu Lučenec odohrali v sobotu (13.1.) 12. extraligové kolo. Skupina okolo trénera Mariána Berkyho vycestovala do haly v Novom Meste nad Váhom, aby sa postavila hráčom FK Dragons Podolie.

Zápas sa začal vyvíjať sľubne pre hostí, keď Fehérvári už v 2. min. otvoril skóre. Do polčasu ho strelecky nasledovali Kuhajdík a Steinwandter. Po zmene strán sa gólovo opäť darilo Lučencu. Do streleckej listiny sa zapísali Filho, Ferreira, Fehérvári, A. Hricov a Petík. Brána novohradského tímu ostala nedotknutá.

V jednoznačnom zápase sa tak zrodila osemgólová výhra Mimelu Lučenec. Najbližšie sa chlapci predstavia v piatok 19. januára o 19.00 hod. na palubovke športovej haly Arena, kde privítajú tím FC Bíli Andeli.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: „Do Nového Mesta sme išli s cieľom bodovať, čo sa nám aj podarilo. Hráči pristúpili k zápasu zodpovedne. V 1. polčase sme si vytvorili bezpečný náskok, strelili sme súperovi 3 góly po pekných akciách. Druhý polčas sme prvých 5 minút strácali jednoduché lopty. V tomto úseku hry bolo veľa nepresností na oboch stranách. Po piatich minútach sme znovu hrali našu hru a súpera sme k ničomu nepustili. Naopak, po pekných akciách sme pridali ďalšie góly. Súper začal hrať power-play, ale my sme sa dobre bránili a skórovali. Konečný výsledok 8:0 nás teší, ale teraz sa musíme sústrediť na ďalší zápas. Do stretnutia nastúpili aj dvaja noví hráči Gustavo Steinwandter a Ricardo Sobral Filho, ktorí podali dobrý výkon a strelili po góle. Gustavo hrával predtým v brazílskej lige, ale naposledy bol v Sparte Praha. Je to konštruktívny defenzívny hráč s prehľadom v hre. Ricardo je mladý technický hráč, ktorý je synom trénera Kairat Almaty. Tento tréner bol vyhlásený za najlepšieho na svete.“