Zveľadili obec a ešte aj ušetrili

Najväčším problémom je stav štátnej cesty.

14. jan 2018 o 11:10 Ľubomíra Karmanová

TREBEĽOVCE. Obec v uplynulom roku pokračovala vo svojom trende zodpovedného hospodárenia. Rok sa im podarilo ukončiť s prebytkom, vďaka čomu ich INEKO zaradilo medzi obce s výborným finančným zdravím.

Napriek šetreniu sa samospráve podarilo z vlastných prostriedkov realizovať výstavbu úplne nového detského ihriska v materskej škole, spĺňajúceho všetky náročné podmienky pre bezpečnosť detí. "Realizovali sme aj výstavbu betónového oplotenia v cintoríne a zrekonštruovali sme časť chodníka v obci," uviedol starosta Štefan Šulek.

Obec výrazne podporuje tunajší šport a kultúru. "Veď môžeme byť právom hrdí na účinkovanie TJ Santrio v 5.lige i na vynikajúce odozvy a skvelú účasť ľudí na VI. Folklórnom festivale Trebeľovce 2017," pochválil sa starosta.

Aj v tomto roku plánujú vlastné prostriedky efektívne využiť. "Chceme realizovať výstavbu urnových miest v cintorínoch Trebeľovce, Láza i Muľka a zrekonštruovať ďalšiu časť chodníka. Budeme pokračovať v rozvoji športových aktivít i podpore zachovávania tradícií našich predkov," prisľúbil Šulek.

Za najväčší problém v obci považuje stav štátnej cesty v intraviláne obce. "Veríme, že nové vedenie kraja nám aktívne pomôže tento dlhoročný nedostatok odstrániť a zrealizuje jej celkovú rekonštrukciu, ktorá už bola schválená a naplánovaná vlani. Sme pripravení sa aj finančne podieľať na jej úspešnej realizácii," konštatoval na záver s tým, že ak by sa to podarilo pred komunálnymi voľbami by sa súčasné vedenie obce mohlo pred občanov postaviť nielen s pokorou ale aj so cťou.