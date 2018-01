Divadlo z domčeka aj tento rok vyrazí na cesty

Bábkoherci potešili deti aj v najmenších dedinských škôlkach. V realizácii peknej myšlienky chcú pokračovať.

14. jan 2018 o 19:30 Marcela Ballová

RUŽINÁ. Pred pár rokmi pekný sen, dnes životaschopný projekt. Divadlo z domčeka už potešilo deti v rôznych kútoch nášho kraja. Po vydarenom roku bude projekt Rozprávky pre najmenšie škôlky pokračovať.

Dobrý nápad

„Divadlo a rozprávku si zaslúžia aj deti v malých obciach a mestečkách. Skrátka aj v škôlkach, kde je ich doslova len hŕstka. Aj tam by mali mať deti možnosť vychutnať si čaro bábkového divadla,“ povedal na úvod Viktor Sabo z Divadla z domčeka.

Veľmi dobre vie, aké je to živiť a realizovať peknú myšlienku z vlastného vrecka. Divadlo z domčeka je nepochybne jedno z mála svojho druhu. „V malých dedinských škôlkach nemajú dostatok peňazí na úhradu predstavenia. Ak sa aj nejaké nájdu, tak je to skôr symbolická suma,“ podotkol Sabo.

Projekt našiel podporu

Bolo sa treba poobzerať po niekom, kto projekt podporí a udrží tak pri živote. No a predsa sa našiel. „V roku 2016 sme požiadali o pomoc Fond na podporu umenia. Ten náš projekt vyhodnotil ako životaschopný a dôležitý,“ ozrejmil divadelník.

A tak sa Divadlo z domčeka vydalo na cesty. Úsmevné aj poučné príbehy roztlieskali deti v dvadsiatich dvoch škôlkach v Banskobystrickom kraji.

„Najazdili sme 1966 kilometrov a naše predstavenie Drevená krava videlo 337 detí. Možnože si niekto povie, že je to málo. Áno, je to málo, ale práve o to nám šlo. Naším cieľom totiž bolo navštíviť najmenšie škôlky a ukázať im divadlo s ozajstnými drevenými bábkami, aké možno ešte nevideli,“ bilancuje Sabo. Podotkol, že deti si mohli úlohu bábkoherca aj vyskúšať.

„Z rozžiarených detských očiek sme mali radosť. O divadlo javili skutočný záujem, dokonca nás zvečnili na výkresoch. Preto si vážim pomoc z Fondu na podporu umenia. Vďaka nej vyrazíme na cesty aj tento rok,“ zakončil bábkoherec.