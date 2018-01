Starí rodičia vnučku videli prvýkrát a naposledy

Mali to byť dni plné šťastia a rodinnej pohody. Napokon došlo k tragédii.

BÁTOROVÁ. Mali to byť šťastné vianočné sviatky, plné detského smiechu. Napokon boli pokropené slzami. Skončili sa smrťou dvojmesačného dieťatka.

Mladý pár, žijúci v Čechách, pricestoval deň pred Vianocami do Bátorovej v okrese Veľký Krtíš. Najkrajšie sviatky v roku sa chystal stráviť v kruhu svojich najbližších. Tiež bolo potrebné vybaviť náležitosti ohľadom krstu svojej nedávno narodenej dcérky.

Dramatický priebeh ochorenia

Starí rodičia Jozef a Zuzana sa svojich dvoch vnučiek nevedeli dočkať. Zvedaví boli najmä na dvojmesačnú Nelku, ktorú uvideli po prvýkrát. „Bola taká krásna. Absolútne nič nenasvedčovalo tomu, že by bola chorá,“ povedala so smútkom v hlase Zuzana. „To, čo sa zakrátko stalo, by som nepriala ani najväčšiemu nepriateľovi,“ povzdychla.

Nelke sa zvýšila teplota, no po podaní čipku klesla. „Ráno ešte papala mlieko. No neskôr jej už nechutilo a horúčka sa vrátila. Preto som sa ponáhľal do vedľajšej dediny po lieky. Dali nám sirup a teplota opäť klesla“ opísal Jozef. Zakrátko sa však situácia zdramatizovala. Na drobnom telíčku sa objavila červená škvrna.

„Neotáľali sme. Maličkú sme naložili do detského prenosného vajíčka, sadli do auta a ponáhľali sa na pohotovosť do Veľkého Krtíša. Žiaľ, Nelka nám počas cesty umrela,“ spomína so slzami v očiach Jozef.

Podľa informácií, ktoré poskytla Mária Tolnayová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, dieťatko už nejavilo žiadne známky života a resuscitácia bola neúspešná. Na celom tele malo ostrovčekovité zakrvácanie do kože. „Dievčatko umrelo na meningokokovú invazívnu infekciu. V Národnom referenčnom centre pre meningokoky pri ÚVZ SR Bratislava potvrdili z odobratých vzoriek typ Neiseria meningitis typu C,“ upresnila hovorkyňa.

Strach

V rodine okrem obrovského smútku zavládol strach. „Doma sme mali ešte Nelkinu sestričku a ďalšieho vnúčika, ktorý bol u nás na návšteve. Veľmi sme sa preľakli, pretože sme nevedeli, čo je to za vírus, akurát sme tušili, že je veľmi zákerný. Viete, v lekárskych formulkách v správe sme sa skutočne nevyznali. Boli sme v neistote,“ pripomenul sklamaný Jozef a pokračoval: „Dožadovali sme sa, aby aspoň deťom urobili nejaké vyšetrenia či výtery a nasadili preventívne antibiotiká. Napokon nám pomohla detská lekárka v tamojšej nemocnici. Som jej veľmi vďačný.“

Nákaza sa u členov rodiny napokon nepotvrdila. Život ide ďalej, no bolesť zo straty milovaného dieťatka zostane navždy.