Dychvyrážajúci pohľad do domu na juhu Slovenska (+ FOTO)

Deti vyrastajú v neľudských podmienkach v malej dedine na Gemeri.

16. jan 2018 o 18:59 Marcela Ballová

DRŽKOVCE. Za dverami chátrajúceho domu v Držkovciach nájdete skutočne všetko, len teplo domova nie. Predstava, že v dvoch miestnostiach, zaprataných všetkým možným, žijú so starými rodičmi dvaja malí bratia, je desivá. Fakt, že Viktor nemá ani stôl, na ktorom by si napísal domácu úlohu, hrôzu umocňuje.

Rodičia ich opustili

O osemročného Viktora a štvorročného Rolanda rodičia už tri roky nejavia záujem. Chlapci bývajú so starkou Helenou a jej manželom Jánom. „Keď sme sa zobrali, Helena už mala dcéru a to sú jej deti. Nie som teda ich starký, no mám ich rád, ako by boli moji. Veď Rolanda sme si vypiplali od plienok. Nebyť nás, skončili by v detskom domove,“ hovorí Ján Rusňák. Tvrdí, že nevie, čo bude s nimi ďalej. Uvedomuje si, že podmienky, v ktorých žijú, nie sú vhodné na výchovu detí.

„Vodu si nosíme zo studne. Keď sa chceme umyť, tak si ju zohrejeme na kachliach. Nedávno nám daroval jeden dobrodinec nové. Dobré sú, len dreva do nich niet. Kúrim len tým, čo si na káričke doveziem,“ vysvetlil 64-ročný dôchodca a podotkne, že Viktor mu vždy rád pomôže. „Aj Rolandko by sa k nám rád pridal, ale na robotu s drevom je ešte malý.“

Neistá budúcnosť

Mesačný rozpočet štvorčlennej rodiny je skutočne biedny. „Ja dostávam 182 eur. Na deti nám príde necelých 50 eur,“ vyratúva Ján. Helena má 47 rokov a je nezamestnaná. Aktuálne nedostáva ani cent, no môže si za to sama. „Zabudla sa ísť podpísať na úrad do Tornale, tak ju vyradili z evidencie,“ ozrejmil pán domáci, ktorý sníva o novom bývaní. Jeden dom v dedine si dokonca už aj vyhliadol, no peňazí naň niet. Detí sa vzdať nechce. „Viem, že žijeme hrozne, ale chceme zostať spolu. Chlapcov nadovšetko milujeme,“ podotkol.

Viktor je druhákom v Základnej škole v Držkovciach. O dva roky sa musí pripraviť na cestovanie. „V našej dedine je len prvý stupeň základnej školy. Potom bude chodiť do susednej Gemerskej Vsi. Neviem, kde zoberieme peniaze na cestovanie,“ bedáka starký. Roland navštevuje tamojšiu škôlku. Z miesta dýchajúceho čistotou, kde má kamarátov, teplú stravu, svoju postieľku sa vždy vracia do nehostinného prostredia, ktoré len ťažko nazvať domovom.

Aká budúcnosť ho aj s jeho bratom čaká, nevedno. Žiaľ, aj takéto príbehy píše život.