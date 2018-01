Tamáši a Kelemen zvádzali súboje na svetovom šampionáte

Hráči z juhu Banskobystrického kraja zažili krst na vrcholnej scéne. Obidvaja vyjadrili so svojimi výkonmi spokojnosť.

17. jan 2018 o 7:44 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA/LUČENEC. Na prelome rokov sa v Buffale konali hokejové majstrovstvá sveta v kategórii do 20 rokov. Na juniorskom šampionáte v USA mala pod vedením trénera Ernesta Bokroša zastúpenie Rimavská Sobota i Lučenec.

Alex Tamáši je rodákom z Rimavskej Soboty, kde aj s hokejom začínal. Je hráčom tipsportligového HC '05 iClinic Banská Bystrica. Miloš Kelemen pochádza z Lučenca, v centre Novohradu tiež rozbiehal svoju športovú kariéru. Rovnako už má skúsenosti z najvyššej súťaže seniorov, oblieka si v nej dres HKM Zvolen. Obidvaja debutovali na takomto vrcholnom fóre. Sú bohatší o nové poznatky i zážitky.

Snažil sa hrať čo najlepšie

„Účasť na MS znamená pre mňa veľa. Som rád, že som mohol reprezentovať svoju krajinu a ukázať sa na najlepšom turnaji v tejto kategórii. Mohol som si zahrať kvalitný hokej proti najlepším hráčom z celého sveta,“ hovorí stredný útočník Tamáši.

V záujme toho, aby nechýbal v nominácii na svetový šampionát, sa v priebehu sezóny presunul z mesta pod Urpínom do projektu centralizovanej prípravy HK Orange 20. „Myslím si, že to bolo veľmi dôležité a zohralo to veľkú úlohu v tom, že som sa nakoniec na MS dostal,“ poznamenal.

Na šampionáte v zámorí odohral všetky zápasy. „Bol som spokojný so svojimi výkonmi. Snažil som sa hrať čo najlepší hokej, aký hrať viem. Dúfam, že som sa ukázal v dobrom svetle.“

Slovákov zastavili Švédi

Slováci vzbudili pozornosť víťazstvom nad USA. V základnej skupine si poradili aj s Dánmi a podľahli Kanaďanom i Fínom.

Obsadili tak štvrté miesto a vo štvrťfinále narazili na Švédsko. Zverenci kouča Bokroša potrápili severanov, no nakoniec im podľahli 2:3 a umiestnili sa v konečnom účtovaní na siedmej priečke.

„Určite sme mohli skončiť aj lepšie, keby sme proti Švédom využili presilovku piatich proti trom. Ten duel mohol dopadnúť úplne inak. Chýbalo nám trochu šťastia,“ konštatoval devätnásťročný Alex.

Individuálne ocenenie

Tamáši zaznamenal na šampionáte dve asistencie. „Vôbec som ani neveril, že nejaké body získam, takže som s dvomi gólovými prihrávkami veľmi spokojný,“ reagoval.

Jednu z nich si pripísal na konto v dueli proti Fínsku, ktoré Slovensko prehralo 2:5. „Domnievam sa, že tento zápas mi vyšiel najlepšie, hral som úplne uvoľnený, podarilo sa mi v ňom pár vecí. Tá asistencia mi dodala sebavedomie a hral som už s pokojom.“

Podľa jeho slov vonkoncom netušil a nepočítal s tým, že mu prevedený výkon zabezpečí ocenenie pre najlepšieho hráča slovenského mančaftu. Ale stalo sa to realitou. „Bol som veľmi šťastný, keď ma zaňho vyhlásili.“

„MS mi ukázali, že sa dá hrať proti hocikomu a netreba mať rešpekt pred nikým, či je to už Kanada, alebo USA. Zlepšovať sa však treba stále a vo všetkom,“ povedal Alex Tamáši. Po návrate domov si to opäť namieril do Banskej Bystrice, ktorá obhajuje titul. „Tam dohrám sezónu,“ podotkol. Každopádne by chcel v budúcnosti hrávať aj v seniorskej reprezentácii.

Nazbieral skúsenosti

Miloš Kelemen si mohol zahrať už na vlaňajších majstrovstvách sveta osemnásťročných. V úplnom závere prípravy sa však zranil. Na zápolenie na MS si tak zvolenský krídelník musel počkať.

Aj on išiel pred šampionátom juniorov spod Pustého hradu do HK Orange 20. V Buffale nastúpil v každom stretnutí.

„Nazbieral som na MS hlavne veľa skúseností. Zároveň sa mi splnil jeden menší sen,“ uviedol Lučenčan Kelemen. „Bol som spokojný s priestorom, ktorý som mal na ľade. So svojimi výkonmi som bol tiež spokojný. Škoda len, že som sa výraznejšie bodovo nepresadil,“ doplnil osemnásťročný mladík, ktorý druhú sezónu hráva v Tipsport lige. V zámorí zaknihoval jednu asistenciu.

„Hral sa tam rýchlejší hokej než v našich ligách, v ktorých sme hrávali doteraz. Šam-pionát ukázal, že je potrebné ešte viac na sebe pracovať, nikto z nás nie je najlepší. Videli sme, kde je svetový hokej. Najväčší rozdiel medzi nami a ostatnými tímami bol v tom, že súperi stále korčuľovali.“

Rád by si dal repete

„Spokojnosť vládla s tým, že sme porazili USA. Pokojne sme sa však mohli umiestniť aj lepšie, keby sme uspeli vo štvrťfinále proti Švédom. Tesne sme však s nimi prehrali. Mohli sme byť v top štvorke,“ povedal Miloš Kelemen.

Z vekového hľadiska sa môže predstaviť aj na ďalšom šampionáte dvadsaťročných. „Určite by som si na ňom znovu rád zahral,“ podotkol. Po návrate z USA viedli jeho kroky do Zvolena, s ktorým má ambiciózne ciele v prebiehajúcom ročníku.