Sivičeková zápolila v ostrých bojoch

Šikovná Poltárčanka si na nedostatok priestoru v zostave nemohla sťažovať. Slovenkám sa nepodarilo postúpiť na ME.

19. jan 2018 o 17:40 JÚLIUS GEĽO

POLTÁR. Chodila na zrazy reprezentačného družstva do 16 rokov, hrala zaň proti slovenským i českým klubom a premiéry na medzištátnej úrovni sa dočkala v závere decembra minulého roka. Sofia Sivičeková si ju odkrútila na turnaji MEVZA v Győri proti Rakúsku. V Maďarsku si následne odchovankyňa MVK Poltár pripísala na konto aj ďalšie štarty v národnom tíme.

To najdôležitejšie však je, že sa nahrávačka, ktorá druhú sezónu pôsobí v COP Nitra, dostala do nominácie na kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy do 17 rokov. Tá prebiehala na začiatku januára v maďarskom Miškolci. Slovenky kormidloval Marek Meriač, pochádzajúci z Revúcej. Z reprezentačnej šestnástky sa kontinuálne nedzičasom stala sedemnástka. „Na MEVZE sme boli tri nahrávačky, väčšinou sme však hrali iba dve, takže som si myslela, že sa do konečnej dvanásťčlennej nominácie dostanem,“ povedala talentovaná Sofia.

Dostatočne vyťažená

V prvom kvalifikačnom stretnutí Slovenky podľahli Turecku 0:3, v druhom prehrali s Maďarkami 0:3 a v treťom vystúpení podľahli Portugalsku 1:3. Obsadili tak v skupine posledné štvrté miesto a ME v Bulharsku budú teda bez ich účasti.

„Na dva z troch zápasov som nastúpila v základnej zostave, čo ma prekvapilo. Odohrala som väčšinu týchto stretnutí. Rovnako to platí aj o treťom zápase, do ktorého som však naskočila ako striedajúca hráčka. Som rada, že som sa mohla predstaviť v tejto kvalifikácii a zahrala som si tak veľa. Potešilo ma to. Mala som dôveru trénera Meriača, ktorý tiež pôsobí v COP Nitra,“ hovorí pätnásťročná Sivičeková. „Nemali sme dobrý príjem a s prihliadnutím na túto skutočnosť sa mi kvalifikácia herne celkom vydarila. Mohlo to ale pre náš tím dopadnúť lepšie. Som z toho umiestnenia sklamaná,“ dodala.

Chce sa udržať vo výbere

Druhou nahrávačkou, ktorá hájila slovenské farby v Miškolci, bola Kristína Laučíková. Rodáčka z Lučenca je hráčkou ŠŠK Bilíkova Bratislava. „Keď sme už zostali v národnom družstve iba my dve, tak to nebolo o našom súperení, obidve sme si navzájom dopriali,“ poznamenala Sofia. „Podľa kouča som bola tou nahrávačkou, ktorá vedela po ťažkom príjme uľahčiť situáciu smečiarkam. Kristína zas vie rozhádzať loptu rôznymi spôsobmi po dobrom príjme. Keďže sme mali ten spomínaný príjem taký, aký sme ho mali, tak mi tréner viac veril.“

V kvalifikačných bojoch nazbierala mladá Poltárčanka nové skúsenosti, rozšírila si volejbalový rozhľad. Dokázala sa aj bodovo presadiť. „Zažili sme konfrontáciu s iným štýlom, akým hralo jednak Turecko i Portugalsko. Kvalifikácia nám ukázala, v čom sa potrebujeme zlepšovať. Zaostávali sme za súperkami aj v niektorých technických záležitostiach. V reprezentácii by som si chcela každopádne naďalej udržať miesto,“ vyjadrila sa Sofia Sivičeková. Tá získava ostrohy tiež v extralige žien.