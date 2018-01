Ľudia z jednej ulice v Lučenci sa v daždi hanbia chodiť do mesta (+ FOTO)

Gondová: Vraj si máme na konci ulice postaviť skrinky s prezúvkami.

20. jan 2018 o 11:02 Marcela Ballová

LUČENEC. Dvadsaťdva rodín v Lučenci spája rovnaký problém. Žijú na ulici, kde komunikácia pripomína poľnú cestu. Výtlky, v daždi blato, v lete prach. Za cestu bojujú už takmer polstoročie.

„Akoby tunajšia samospráva zabudla, že existujeme,“ rozhorčuje sa šesťdesiatosemročná dôchodkyňa Gizela Gondová a podotkne, že na ulici chýba aj mestský rozhlas. Ulica s názvom Osada tiež nie je splynofikovaná. „Kúrime drevom. Znamená to, že vždy musí byť niekto doma. Veľmi by sme chceli plyn, bolo by to pre nás oveľa komfortnejšie,“ ozrejmí a spomenie nepríjemnú udalosť v súvislosti s absenciou rozhlasu a zemného plynu.

„V rozhlase avizovali výpadok elektrického prúdu. Na ulici rozhlas nie je, takže túto informáciu sme nezaregistrovali. Znamená to, že obehové čerpadlo, ktoré je súčasťou kúrenia, sa vyplo. Bolo zakúrené a my sme odišli do Zvolena. Kotol napokon vybuchol. Spôsobilo nám to značné škody. Narýchlo sme museli meniť rozvody a všetko, čo s ústredným kúrením súvisí. Keby sme boli v tom čase doma, mohlo dôjsť aj k väčšiemu nešťastiu.“

Najväčším problémom zostáva cesta

Napriek spomínaným nepríjemnostiam pani Gizela tvrdí, že najväčším problémom naďalej zostáva cesta. Ľudia z Osady za ňu bojujú už 48 rokov. „Platíme dane rovnako ako ľudia žijúci v centre mesta,“ pripomína. Jej slová potvrdzuje aj mladá mamička Veronika Midriaková. „Keď prejdem s vozíkom našou ulicou v čase, keď prší, tak sa hanbím ísť ďalej. Som zablatená takmer po kolená. O vozíku ani nehovorím. Okrem toho si blato vláčime do domu.“ Dodá, že už v čase, keď bola ešte len školáčkou, jej rodičia už podpisovali petície za vybudovanie cesty.

„Čo vám poviem. Už aj také odporúčanie sme dostali, že si máme na konci ulice postaviť skrinky a dať do nich prezuvky. Po našej ulici máme prejsť v gumákoch, tam sa prezuť a pokračovať do mesta. No je to v dnešnej dobe normálne?“ pohoršuje sa Viera Gáliková.

Mesto o nelichotivej situácii vie

Podľa vyjadrenia hovorkyne mesta Lučenec Márie Bérešovej je rekonštrukcia ulice Osada zaradená do zoznamu investičných akcií. „Pri výbere investičných akcií sa zohľadňujú kritériá ako napríklad zaťaženie komunikácie, intenzita dopravy, dôležitosť a význam komunikácie,“ informovala s tým, že aby mesto aspoň čiastočne vyhovelo požiadavkám obyvateľom ulice Osada, zabezpečí aj v tomto roku opravu nespevnenej komunikácie formou vysprávok výtlkov štrkodrvou.

„Už tu neraz výtlky zasýpali, no nemalo to dlhú trvácnosť. Stačí vybudovať poriadnu cestu a bude raz a navždy pokoj,“ zakončila Gondová.