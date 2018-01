Kalinovčan unikal pred políciou. Postrelený skočil v nemocnici

Mladý muž mal v aute takmer kilogram marihuany.

20. jan 2018 o 22:02 SITA

KALINOVO. Za obzvlášť závažný drogový zločin stíha krajský vyšetrovateľ 30-ročného Mariána J. z Kalinova v okrese Poltár. Ide o bývalého príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže, s ktorým zrušili služobný pomer hneď po zadržaní a následnom obvinení z drogového zločinu, pretože v aute mu našli takmer kilogram marihuany. V súčasnosti je Marián J. vo väzenskej nemocnici v Trenčíne, pretože je po operácii, keďže pri zadržiavaní ho postrelil zasahujúci policajt. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová uviedla, že postup polície v tomto prípade preveruje Inšpekcia Ministerstva vnútra SR.

Vyskočil z auta a dal sa na útek

Policajti chceli zastaviť Mariána J. v jeho aute BMW 316d v sobotu 13. januára v obci Lieskovec blízko Zvolena. Unikal pred nimi a zastavil s vozidlom, až keď ho zablokovali. Na to Marián J. z auta vyskočil a dal sa na útek. Pretože na výzvy policajtov nereagoval, použili varovné výstrely a nakoniec ho postrelili do ľavej nohy. Mariána potom previezli do nemocnice, kde sa podrobil operačnému zákroku. V jeho BMW sa v cestovnej taške našlo viac balíčkov s drogou marihuana s celkovou hmotnosťou takmer jeden kilogram, čo predstavuje hodnotu bezmála päťtisíc eur. Vec začala riešiť polícia vo Zvolene a konštatovala, že ide o závažný zločin vo väčšom rozsahu.

Prokurátor požiadal o väzbu

Prípad potom prevzal krajský vyšetrovateľ v Banskej Bystrici a prokurátor požiadal o väzbu pre Mariána z dôvodov, že by mohol ujsť a pokračovať v trestnej činnosti. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu vo Zvolene návrhu vyhovel a o väzbe rozhodoval priamo v nemocnici. Mariána, ktorý voči väzbe nepodal sťažnosť, potom previezli do Nemocnice pre odsúdených a obvinených v Trenčíne.



Za obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov, alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi vo väčšom rozsahu, hrozí bývalému príslušníkovi ZVJS trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov