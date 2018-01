Soboťanky sa potrápili s Brusnom

Rimavskosobotské hráčky naplnili úlohu favoritiek. Horehronky im vzdorovali, čo im sily stačili.

23. jan 2018 o 8:00

VK Slovan Rimavská Sobota – VK Kúpele Brusno 3:1 (19, -20, 15, 16), 3:1 (22, 14, -16, 20)

VK Slovan R. Sobota: R. Kubaliaková, Megelová, Kudlíková ml., J. Kubaliaková, Kačániová, Žírošová – liberka Szőkeová (Uhrinová, Majerová, Bobeková).

RIMAVSKÁ SOBOTA. Prvá liga Východ vo volejbale žien pokračovala dvanástym kolom. Hráčky VK Slovan Rimavská Sobota hostili VK Kúpele Brusno. Priebežne druhý tím v tabuľke sa stretol so šiestym.

Nebola to žiadna jednoznačná záležitosť domácich, ako by tomu možno mohli nasvedčovať súpisky obidvoch tímov. Znovu sa preukázalo, že január zastihol zverenky trénerky Aleny Kudlíkovej st. v útlme. Napriek tomu, že Soboťanky v zápolení s Brusnom herne neoslnili a chýbal im aj väčší zápal, zdolali tím z Horehronia v obidvoch dueloch a pripísali si na konto šesť bodov. Brusno sa ukázalo v sympatickom svetle, upútala mládežnícka reprezentantka Sára Dlhošová.

Prečítajte si tiež: Nové zistenia prepisujú históriu: Lučenec je starší ako sa doteraz uvádzalo

Rimavská Sobota nastúpila so silnou základnou šestkou, akurát Kačániová v nej nahradila Panicovú, ktorá hráva podstatne častejšie. Už prvý set naznačil, že to nebude mať domáce družstvo vonkoncom ľahké. Slovan síce začal dobre, ale Brusno v zostave aj s Hnúšťankou Terezou Štefánikou okamžite zakontrovalo a držalo s ním krok.

Soboťanky odskočili definitívne súperkám až v jeho závere úvodného dejstva. Horehronky sa v ňom predviedli solídne a v druhom sete výkon vystupňovali, zahrali výborne, darilo sa im v útoku i obrane. Boli živšie, hrali s veľkým elánom, zdobila ich aj bojovnosť. Soboťanky sa však otriasli a v treťom dejstve kraľovali. A keďže muziku tvrdili aj v ďalšom sete, pokorili Brusno 3:1. Presadil sa po každej stránke ostrieľanejší tím.

Prvý a druhý set druhého stretnutia sa stali korisťou Slovana. Ten nastúpil už bez Megelovej, namiesto nej hrala mladá Uhrinová. Brusno sa však nezmierilo s nepriaznivým stavom. Získalo po zmenách v zostave tretie dejstvo a výrazne vzdorovalo Soboťankám aj v štvrtom. Od stavu 19:19 však slovanistky úspešne finišovali a zdolali Brusno 3:1.

Prečítajte si tiež: Radoslav Čičmanec: Zánik klubov je prebiehajúca hrozba

„Keď mám byť úprimný, tak som spokojný iba s dvomi víťazstvami. Aj tá naša hra bola rozháraná. Nebyť kapitánky Aleny Kudlíkovej mladšej, tak neviem, ako by to skončilo. Tieto zápasy s Brusnom som prežíval horšie než zápasy s Giraltovcami či Stropkovom, čo sú súperky na inej výkonnostnej úrovni, to je iný level. Mali sme teraz proti Brusnu trochu aj šťastie,“ povedal prezident VK Slovan Rimavská Sobota Štefan Baláž. Kriticky sa vyjadril o tréningovom procese v období od posledného decembrového kola po prvé januárové. Ale tiež o absenciách hráčok v zostave. „Kolektív je kolektív a na každý zápas majú hráčky chodiť. Chápem prípady, keď je hráčka zranená, alebo chorá. Nie je dobre, keď si hráčky vyberajú, na ktorý zápas prídu a na ktorý neprídu. Naruší sa systém hry i atmosféra v kolektíve. Čo majú na to povedať Poltárčanky, ktoré dochádzajú? Domáce hráčky netrénujú poriadne. Ak nejaká hráčka nemieni hrať, tak nech to povie a nech sedí doma,“ dodal.

Soboťanky poskočili opäť na prvú priečku (dvadsať víťazstiev, štyri prehry – 58 bodov), do kariet im zahrali výsledky zápasov medzi MVK Stropkov a TJ Sokol Giraltovce.