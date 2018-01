Lučenecká SAD dala po prvýkrát príležitosť za volantom autobusu žene

Michaela je jedinou medzi vyše dvesto chlapmi. Cestujúcim sa pekná vodička pozdáva.

23. jan 2018 o 8:54 Marcela Ballová

LUČENEC. Slovenská autobusová doprava (SAD) v Lučenci funguje už 68 rokov, no zástupkyňu nežného pohlavia za volantom autobusu ešte nemala. Na sklonku uplynulého roka sa to však zmenilo. Dnes sa na cestujúcich prímestskou linkou usmieva sympatická tmavovláska. Tridsaťsedemročná Michaela Sviteková si po dvadsaťročnom vysedávaní v kancelárii novú prácu nevie vynachváliť. Spokojnosť neskrýva ani jej zamestnávateľ. Aj cestujúcim sa pekná vodička pozdáva.

Túžba po zmene

Na začiatku bola služobná cesta k našim západným susedom. „V Česku som si za volantom autobusov všimla niekoľko žien. Vtedy mi v hlave skrsol nápad, že by som to mohla vyskúšať. Túžila som po zmene,“ spomína Michaela. Do karát je zahral aj fakt, že lučenecká SAD akurát hľadala nových zamestnancov. Neváhala a zdvihla telefón. „Chcela som vedieť, či by nemali nič proti ženskej posile,“ podotkla s úsmevom a pokračovala: „Oznámili mi, že budú radi, ak sa rozhodnem pre nich pracovať.“