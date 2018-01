Gemerčania pokorili Novohradčanov

Rimavskosobotskí pingpongisti zvíťazili nad Lučenčanmi aj v odvetnom stretnutí.

23. jan 2018 o 18:18 JÚLIUS GEĽO

STK Lučenec/Kalinovo – Mladosť Relax Rimavská Sobota 6:8

Body: N. Péter 3.5, Barkáč 2.5 – Horváth 3, Polgári 2.5, Voliar 1.5, Janíček 1.

STK Lučenec/Kalinovo: N. Péter, Barkáč, Törköly, Filčík.

Mladosť Relax R. Sobota: Horváth, Voliar, Polgári, Janíček.

LUČENEC. V prvej stolnotenisovej lige Východ sa rozbehla odvetná časť. V jej siedmom kole sa hralo v centre Novohradu derby. Hráči STK Lučenec/Kalinovo hostili Mladosť Relax Rimavská Sobota. Novohradčania sa mohli revanšovať za prehru 4:10, ktorú utrpeli v úvodnom kole na Gemeri.

To by však museli vyhrať prvýkrát v aktuálnom ročníku. A to sa im ani tentokrát nepodarilo. Lučenecký tím podľahol Soboťanom 6:8. V drese domácich zaznamenal stopercentnú úspešnosť Niklas Péter. Okrem neho zabodoval iba Milan Barkáč. Mladosť potiahol k triumfu najmä Peter Horváth, ten nenašiel premožiteľa v singlových súbojoch, no ruku k dielu priložili tiež traja jeho spoluhráči (Gabriel Polgári, Ľuboš Voliar, Juraj Janíček).

Zľava Peter Horváth a Ľuboš Voliar. (zdroj: Július Geľo)

„Nenastupovali sme na zápas s veľkými očakávaniami, čo súviselo s našou zostavou. Sezóna sa nevyvíja tak, ako by sa mala ani v prípade nášho béčka, ktoré sa v tretej lige pohybuje v spodnej časti tabuľky. Museli sme prispôsobiť zostavu áčka i béčka tomu, aby aj treťoligový tím získal nejaké body a mohol sa následne udržať v súťaži. Z kádra áčka nastúpili proti Rimavskej Sobote traja hráči. Na pozícii hráča číslo štyri sa predstavil Dušan Filčík, ktorý je výkonnostne štvorkou či päťkou v béčku. Niko Péter, ktorý získal tri body a spolu sme vyhrali aj štvorhru, potvrdil svoju pozíciu a zlepšujúcu sa formu. Ja som urobil dva z troch možných bodov. Je škoda prehry Törkölyho s rimavskosobotskou štvorkou Janíčkom. Mrzí to, lebo remíza mohla byť celkom reálna,“ uviedol hráč STK Lučenec/Kalinovo Milan Barkáč.

(zdroj: )

„Derby nás nezastihlo v bohvieakej forme, lebo sme cez sviatky poľavili. Našťastie to však platí aj o súperovi a podarilo sa nám zápas zvládnuť. Ten sa pritom vyvíjal všelijako. Nebolo jednoznačné, ako to dopadne. Nezostávalo nám nič iné ako vyhrať, ak chceme dokončiť túto sezónu bez problémov. Boli to pre nás potrebné body,“ vyjadril sa hráč Mladosť Relax Rimavská Sobota Peter Horváth.

Prečítajte si tiež: Lučenecká SAD dala po prvýkrát príležitosť za volantom autobusu žene

Rimavská Sobota si v tabuľke mierne polepšila, aktuálne sa nachádza s 23 bodmi (štyri výhry, tri remízy, päť prehier) na siedmej priečke. Lučenčania figurujú naďalej na poslednom dvanástom mieste, na konte majú trinásť bodov (jedna remíza, jedenásť prehier).