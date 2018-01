Stanislav Morháč odišiel z Gemera do Rakúska

Odchovanec rimavskosobotského futbalu si prvýkrát vyskúša pôsobenie v zahraničí.

24. jan 2018 o 17:17 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. V jarnej časti tretej ligy Stred nepomôže futbalistom MŠK Rimavská Sobota Stanislav Morháč. Dvadsaťosemročný ľavý obranca už pár dní zaberá v rakúskom SC Bad Sauerbrunn.

„Mužstvo účinkuje v štvrtej najvyššej súťaži. Prišla mi takáto ponuka od jedného manažéra, nebola potrebná ani skúška. Išiel som rovno podpísať zmluvu. Bola to zaujímavá ponuka spojená s lepšími podmienkami a ďalšia vec je tá, že si chcem skúsiť aj niečo nové. Nie som už ani najmladší. Angažovali ma ako ľavého obrancu s tým, že keď to bude potrebné, tak ma využijú tiež ako stopéra,“ uviedol Morháč.

Zvedavý na úroveň súťaže

„Neviem, aká bude úroveň súťaže. Podľa mojich informácií by to malo byť niečo medzi slovenskou druhou a treťou ligou. Som zvedavý, aké budú tie zápasy. Myslím si, že v porovnaní s našou treťou ligou to však nebude po futbalovej stránke znamenať pre mňa ústup z pozícií,“ vyjadril sa hráč, ktorý má dostatok druholigových skúseností. Zápolil v nej jednak v drese Rimavskej Soboty, ktorej je odchovancom, ale tiež vo farbách Podbrezovej a Senca.

Nebude sám zo Slovenska

Prečítajte si tiež: Za desiatky vlámačiek im hrozí až desať rokov za mrežami

Premiérovo si vyskúša angažmán v zahraničí. „Do Bad Sauerbrunnu prišiel teraz v zime tiež Tomáš Kubík, ktorý v minulosti pôsobil aj v Rimavskej Sobote. Trénerom mužstva je Rakúšan. Klub má v tejto sezóne cieľ udržať sa v súťaži. Zmluvu som podpísal do konca sezóny. Potom sa rozhodne, či tam budem pokračovať. Odo mňa záleží, ako budem hrať. Ak by sa to dalo, rád by som sa dostal neskôr aj do vyššej súťaže,“ vyjadril sa Morháč, ktorý býva v Bratislave.

„Odtiaľ dochádzam do Rakúska. Venujem sa iba futbalu. Keď budem chcieť, viem si prípadne popritom riešiť aj niečo iné.“