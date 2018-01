V jednej z lučeneckých škôl majú štvornohého žiaka

Kým začne plniť svoje poslanie, musí sa toho veľa naučiť. Študenti mu pomôžu.

24. jan 2018 o 19:46 Marcela Ballová

LUČENEC. Predtým, ako začne pomáhať nevidiacim, sa musí toho dosť veľa naučiť. Preto chodí, spolu so študentmi Strednej odbornej školy hotelových služieb v Lučenci, do školy. Reč je o šteniatku labradora z Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy v Bratislave. Školáci sa tak podieľajú na socializácii šteniatka a pomáhajú mu privyknúť si na rôzne prostredie a situácie.

„Naša škola, v spolupráci s odborom kynológie v spomínanej lučeneckej škole, spustila pilotný projekt na podporu komunity nevidiacich a slabozrakých,“ informovala Katarína Štulajterová, PR manažérka Výcvikovej školy pre vodiace a asistenčné psy (VŠVAP) s tým, že VŠVAP má vlastný chov labradorského retrievera, z ktorého pochádzajú šteňatá zaradené do projektu s názvom Výchova.

Majú pred sebou humánne poslanie. (zdroj: VŠVAP)

Medzi dobrovoľníkmi, ktorí sa už rok venujú šteniatka, je aj študentka odboru kynológia Lucia Hangónyiová. Tvrdí, že výchova šteniatka je dôležitá hneď od narodenia. Prioritou vychovávateľa je vybudovať pozitívny vzťah medzi človekom a psom. Štvornohý pomocník musí človeku absolútne dôverovať a rešpektovať ho. „Psík CELZI sa učí základným hygienickým návykom a pokojne sa správať v interiéroch. V procese socializácie sa oboznamuje s rôznymi podnetmi a prostrediami.“

Lučenec bude 30. januára dejiskom prvého pracovného seminára na tému Výchova vodiaceho psa. „Koordinátorka Výcvikovej školy, Katarína Kubišová, oboznámi študentov odboru kynológia so špecializovanou metodikou výchovy šteniatka na funkciu budúceho vodiaceho psa,“ pripomenula Štulajterová a upresnila, že teoretická časť bude prebiehať v priestoroch SOŠ hotelových šlužieb v Lučenci od 10. do 12. hod. Na teóriu nadviaže praktická časť. „Od 13.00 hod. sa študenti budú pohybovať v uliciach mesta. V praxi si overia teóriu, ktorá zaznela počas prednášky. Osvoja si, ako postupovať pri socializácii, teda poznávaní nových veci, ako chodiť so šteniatkom na vôdzke aj ako usmerňovať jeho správanie na prechádzkach.“

Projekt zvýšenie senzibility mládeže a jeho informovanosti o problematike nevydiacich podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového projektu Dôvera. Bude trvať počas celého školského roka. „Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o problematikenevidiacich a slabozrakých, predstaviť tyflokynológiu a získať ambasádorov z radov študentov, ktorí prispejú k podpore komunity nevidiacich,“ zakončila manažérka.

Od roku 1995 VŠVAP vycvičila a odovzdala zdravotne postihnutým klientom 120 vodiacich psov.