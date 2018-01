Osaďan vyšiel z ringu ako majster Slovenska (+ FOTO A VIDEO)

Talentovaný boxer získal doteraz najcennejší titul profesionálnej kariéry.

25. jan 2018 o 8:35 Jozef Mikuš

BUDAPEŠŤ/LUČENEC. Odchovanec lučeneckého Box Clubu Zsolt Osaďan dosiahol vo svojej doterajšej profesionálnej kariére výrazný míľnik.

Dvadsaťdvaročný rodák z Kalondy sa predstavil v hlavnom zápase decembrového (29. 12.) galavečera v profesionálnom boxe v Budapešti. Z ringu vyšiel ako majster Slovenska.

Skúsenejší súper

Osaďan sa v maďarskej metropole predstavil v poslednom zápase galavečera. Súperom mu bol skúsený Maďar István Dernanecz.

Prečítajte si tiež: Lučenecká SAD dala po prvýkrát príležitosť za volantom autobusu žene

„Bol to jeho osemnásty zápas v profesionálnej kariére. Pre mňa to bolo jedenáste profesionálne vystúpenie. Dernanecz má bohaté skúsenosti zo zahraničných ringov. Zápasil napríklad v USA, Kanade či Taliansku,“ začal Osaďan.

Súperove skúsenosti talentovaného Novohradčana neodradili. Ako však sám povedal, či je protivník skúsenejší alebo nie, rešpekt v ringu je pravidlom.

Zatiaľ najcennejší titul

Mladého boxera čakalo desať kôl. Prvé minúty patrili aktívnemu Maďarovi.

„Tri alebo štyri kolá na mňa vyvíjal veľký tlak. Musel som byť neustále v strehu. S jeho aktivitou som si však poradil. Prvých päť kôl som sa chcel rozboxovať a súpera si prečítať. Približne v polovici zápasu som zabral a hlavný rozhodca ho po siedmom kole ukončil technickým K.O,“ povedal boxer, ktorý je so svojím výkonom spokojný.

Osaďan sa tak stal majstrom Slovenska v superľahkej váhe (do 63,5 kg) a vo svojej doterajšej profesionálnej kariére získal zatiaľ najcennejší titul. Obrovskému úspechu však predchádzala tvrdá príprava.

„Trénoval som dvojfázovo každý deň. Moji tréneri Štefan Bohinský a Lukáš Filka ušili prípravu presne na súpera. Keď rozhodca ukončil zápas a získal som titul, vybehli mi slzy. Bolo to obrovské zadosťučinenie za všetku tú drinu,“ ozrejmil Novohradčan.

video //www.youtube.com/embed/eepEKZzwj0c

Vysoké ambície

Mladý športovec, ktorého vitrínu zdobia aj tri majstrovské tituly z mužského amatérskeho boxu, si tak rozšíril zbierku úspechov. Ten posledný posunul latku jeho cieľov opäť vyššie.

„Budem sa pripravovať na ďalšie zápasy a urobím všetko pre to, aby som svoj úspech zopakoval aj na európskom či americkom pódiu. Nepodarí sa mi to bez podpory ľudí okolo mňa, ktorým som za to veľmi vďačný. Či už sú to moji tréneri, kluboví kolegovia, rodina a blízki,“ doplnil čerstvý majster Slovenska.