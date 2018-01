Ľudia v núdzi môžu prenocovať v nocľahárni

Zariadenie je určené mužom aj ženám po dovŕšení 18 rokov. Platia tu prísne pravidlá.

28. jan 2018 o 18:25 SITA

VEĽKÝ KRTÍŠ. Veľkokrtíšska nocľaháreň je v tejto zimnej sezóne v plnom nasadení, pričom ľuďom v núdzi poskytla už 704 prenocovaní. Prenocovať v zariadení môžu muži aj ženy po dovŕšení 18 rokov. „Nocľaháreň túto sezónu ponúka aj možnosť vybrať si z prineseného šatstva či obuvi,“ uviedla hovorkyňa mesta Veľký Krtíš Erika Grega.



Nocľaháreň ponúka útočisko pre svojich klientov od 16. októbra minulého roka a otvorená bude do 31. marca. Ako doplnila Grega, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok sa jej prevádzka môže predĺžiť. Ľudia bez domova tu môžu prenocovať v čase od 20.00 do 08.00 hod. Majú tu k dispozícii sprchy, sociálne zariadenia, ale môžu si tu aj zohriať jedlo, či oprať si bielizeň. Poplatok za noc je jedno euro. Pre tých, ktorí sa preukážu potvrdením o hmotnej núdzi je to 50 centov. „Platia však jasné pravidlá – žiaden alkohol ani iné omamné látky a zákaz fajčenia v objekte,“ dodala na záver hovorkyňa.