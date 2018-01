Treťoligisti z nášho regiónu odštartovali prípravu. Aj s novými tvárami

Už o necelé dva mesiace bude tretia liga pokračovať jarnou časťou.

29. jan 2018 o 9:06 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO/RIMAVSKÁ SOBOTA. Štvorlístok treťoligových tímov z nášho regiónu sa už intenzívne pripravuje na jarné odvety. Prvé jarné majstráky sú naplánované na víkend (17. – 18. 3.) a kluby okrem kondície naberajú aj nové posily.

Návrat Teleka a príchody z Lučenca

Fiľakovčania začali prípravu pod novým trénerom 16. januára. Lodivod János Vízteleki zaviedol nový tréningový proces, ktorý je podľa prezidenta FTC Attilu Visnyaia intenzívnejší ako v predošlých obdobiach.

„Od februára budeme trénovať štyrikrát do týždňa a soboty budú patriť prípravným zápasom,“ začal Visnyai. Zmeny v tíme sa nevyhli ani žlto-modrým, ktorých rady opustili Richard Kasza, brankár Alex Kostič, Charles Ogaraku a Michael Borowski. Na opačnej strane, do tímu pribudlo niekoľko známych tvárí. „Asi najpozitívnejším príchodom je návrat Kornela Teleka, ktorého opora, vodcovstvo a vzpruha v našej kabíne chýbala. Kornel, ktorý je vo Fiľakove pomaly futbalovou legendou, bude pôsobiť ako hrajúci asistent trénera.“

Okrem Teleka sa káder rozšíril aj o štvoricu hráčov, ktorí nasledovali kroky svojho predošlého trénera Víztelekiho. „Prišli traja Srbi Marko Cvetkovič, Aleksa Tojagič, Lazar Knieževič a domácim známy Patrik Husanik,“ vymenoval šéf FTC s tým, že ďalšie možné prestupy sú ešte v riešení.

„V prípade potreby vieme siahnuť aj do našej dorasteneckej základne,“ dodal. Klub sa snažil získať aj Lukáša Hrnčiara z Poltára, ten však bude na jar hrať v drese Rimavskej Soboty. Na otázku, či prestup hráčov nenaštrbil vzťahy medzi Lučencom a Fiľakovom, odpovedal: „Hráči sa rozhodli pôsobiť pod trénerom Víztelekim. Okrem toho svoju úlohu zohral aj nie veľmi šťastne zostavený prestupový poriadok. Hoci je to pre MŠK Novohrad veľká strata, verím, že naše vzťahy to nenaštrbí. Lučenec si vďaka tabuľkovému postaveniu môže jarné prehry dovoliť, no nás čakajú ťažké boje o záchranu.“

Rozpis prípravných zápasov FTC Fiľakovo: 3.2. – Gyöngyös (vonku); 10. 2. – Balážske Ďarmoty (vonku); 17. 2. – Tornaľa (vonku); 25. 2. – Tisovec (vonku); 4. 3. – Pliešovce (vonku); 11. 3. – Poltár (doma).

Káder baníkov zatiaľ nikto neopustil

Kalinovskí baníci sa na jarné odvety pripravujú od 13. januára a podľa Róberta Kolku, člena realizačného tímu, mančaft koncom minulého týždňa začal najmenej obľúbenú časť prípravy – naberanie základnej kondície v snehu.

„Chlapci časť tréningov absolvujú aj v posilňovni a telocvični, kde majú vytvorené výborné podmienky pre rozvoj sily a dynamiky. Hľadáme ešte možnosti regeneračných zariadení ako neoddeliteľnej súčasti zimnej prípravy. Sústredenie neplánujeme, nakoľko sa nám osvedčil model prípravy, ktorý kopírujeme už niekoľko rokov. Hráči absolvujú 4-5 tréningových jednotiek cez týždeň a víkendový prípravný zápas. Začiatkom marca už prejdeme na súťažný cyklus, to znamená tri tréningy a víkendový zápas,“ povedal člen realizačného tímu.

Kalinovčania si zatiaľ naplánovali sedem prípravákov. Okrem iných si zahrajú proti Rakytovciam, Hajnáčke, Príbelciam či Tornali. Väčšina zápasov sa odohrá na umelej ploche a ak počasie dovolí, posledné dva sa uskutočnia na trávniku.

„Účasť na tréningoch je priamo úmerná možnostiam hráčov z hľadiska ich pracovných aktivít. Máme v mužstve hasičov, záchranára, chlapcov, ktorí chodia na pracovné cykly na viac dní mimo domova a aj študentov. Účasť však ešte neklesla pod dvojciferný počet a tak je zatiaľ spokojnosť,“ podotkol Kolka. Do zimnej prípravy sa zapojilo 18 futbalistov, ku ktorým by sa mali neskôr pripojiť Matej Blahuta a Vladimir Pešič. Blahuta sa zotavuje po operácii kolena a Pešič ešte zimuje v rodnom Srbsku. „Vlado sa nedávno stal oteckom a aj touto cestou mu gratulujeme a celej rodine prajeme veľa zdravia a šťastia.“

Kalinovský káder zatiaľ nikto neopustil a to podľa Kolku svedčí o tom, že hráči sú v klube maximálne spokojní. Aj kvôli tomu budú zmeny smerom dnu iba minimálne. Klub sa zatiaľ dohodol s Miroslavom Sarvašom. „V hľadáčiku máme ešte dvoch hráčov, ktorí nie sú zo Slovenska. Uvidíme, ako sa nám to podarí dotiahnuť. Kvalitného hráčskeho materiálu je však čím ďalej tým menej, ale s tým zrejme bojujú všetky mužstvá v okolí. Realizačný tým zostal nezmenený. Tých pár verných aj naďalej venuje všetok svoj voľný čas mužstvám a klubu. Teší nás však vzrastajúci záujem malých podnikateľov z Kalinova a okolia, ktorí sa snažia v rámci možností ešte vylepšiť chod klubu a aj týmto sa im chceme ešte raz poďakovať.“

Rozpis prípravných zápasov TJ Baník Kalinovo (presné časy budú známe pár dní pred konkrétnym zápasom): 3. 2. – Hajnáčka (vonku); 10. 2. – Rakytovce (vonku); 17. 2. – Tisovec (vonku); 24. 2. – Slovenské Ďarmoty (vonku); 3. 3. – Tornaľa (doma v prípade priaznivého počasia); 10. 3. – Príbelce (doma v prípade priaznivého počasia).

Diery by mohli zaplátať skúsení Srbi

Od 8. januára naplno zarezávajú aj treťoligisti lučeneckého MŠK Novohrad. Zimnú prípravu premiérovo režíruje tréner Andrej Kamendy a podľa Miroslava Berana, prezidenta klubu, sa kormidelník Lučenca tejto úlohy zhostil zodpovedne.

„Andy sa poctivo a intenzívne pripravoval aj medzi sviatkami. Snaží sa zúročiť všetky svoje trénerské a hráčske skúsenosti. Vie, že na jar nás čaká úloha potvrdiť postavenie zimného šampióna tretej ligy. Chalani preto dostávajú poriadne zabrať každý deň okrem víkendov,“ priblížil Beran s tým, že počet hráčov na tréningoch sa pre pracovné povinnosti a skúšky v iných kluboch mení.

Pelikáni majú pred sebou náročné dni, keďže ich káder opustilo sedem hráčov. Aleksa Tojagič, Marko Cvetkovič, Lazar Knieževič a Patrik Husanik zamierili do fiľakovského FTC. Nasledovať by ich mal aj Marko Püšpöky.

„Podlžnosti, ktoré sme mali voči hráčom, sme koncom roka vyrovnali. Bohužiaľ, dostali sme sa do situácie, keď si nemôžeme dovoliť ponúknuť im toľko ako Fiľakovo. Trochu ma len prekvapilo, že sa rozhodli ísť na opačný koniec tabuľky. Budeme však držať palce, aby im vyšli záchranárske práce,“ podotkol Beran na margo odchodu hráčov do susedného mesta. „Futbal je taký. Na ihrisku sme súperi 90 minút, ale potom by sme mali byť priateľmi,“ dodal.

MŠK Novohrad prišiel aj o strelca Gergeja Kelemena, ktorý si to namieril do Komárna, a aj o Ladislava Hirjaka. Ten bude polroka hosťovať v košickej Lokomotíve. Zaplátať diery po odchode siedmich hráčov by podľa Berana nemal byť problém. „Mnoho hráčov chce hrať v našom drese. Preto skúšame futbalistov z blízkeho i širšieho okolia. Je už trendom, že v slovenskom futbale sa darí srbským hráčom, preto aj my testujeme skúsených Srbov. Mená konkretizovať nechcem, no môžem prezradiť, že medzi nimi máme na skúške aj brankára z prvej tamojšej ligy. Aleksa Tojagič mal svoju kvalitu, a preto ju chceme adekvátne nahradiť.“ Klub testoval aj brankára z Brazílie. Koncom minulého týždňa bol na spadnutie príchod Ján Kouřila z Pliešoviec.

Rozpis prípravných zápasov MŠK Novohrad: 3. 2. o 13.00 hod. – Tornaľa (doma); 10. 2. o 13.00 hod. – Sajgótarján (doma); 14. 2. – Podbrezová B (vonku); 17. 2. o 13.00 hod. – Rožňava (doma); 21. 2. o 13.00 hod. – Poltár (doma); 24. 2. o 13.00 hod. – Olováry (doma); 3. 3. – Slovenské Ďarmoty (vonku); 11. 3. – Olováry (vonku).

Soboťania prišli o najlepšieho strelca

Mančaft z Gemera odštartoval prípravu 16. januára a posledný priateľský zápas odohrá týždeň pred prvou jarnou odvetou. Príprava bude prebiehať tradične ako po minulé roky. „Hoci máme obmedzené prostriedky, chlapcom sa snažíme plniť podmienky, na ktorých sme sa dohodli. Budeme využívať umelú trávu, plaváreň a pomôžu nám aj stretnutia proti kvalitným súperom,“ ozrejmil Attila Domik, športový riaditeľ MŠK Rimavská Sobota.

Do prípravy sa zapojilo 18 hráčov, z toho 12 z jesenného kádra. Rady Gemerčanov opustila štvorica futbalistov. V predošlom vydaní sme avizovali odchod Stanislava Morháča, ktorý bude hrať v Rakúsku. Okrem neho sa klub rozlúčil s Bencem Mészárošom a Erikom Miklovičom, ktorých výkony trénera Eugena Bariho neuspokojili. Druhý brankár Ján Čilík sa rozhodol naplno venovať súkromným povinnostiam.

Asi najvýraznejšou stratou pre Soboťanov bude odchod Miladina Vujoševiča do FK Dubnica. Ten v jesennej časti prekonal súperovho brankára až 23-krát a postaral sa takmer o polovicu gólov Rimavskej Soboty (49). „V III. lige je ťažké nájsť kvalitného strelca, akým bol Vujoševič. V tíme máme ofenzívnych hráčov ako Erik Ľupták, Matej Vargic či Tomáš Fajčík, ale bude na celom mužstve, aby si Miladinove góly rozdelili medzi seba,“ vysvetlil Domik.

V klube nastal pohyb aj smerom dnu. Do tímu sa vrátil Peter Vasilko a rimavskosobotské farby bude hájiť Lukáš Hrnčiar, ktorý prestupuje z Poltára. „V predošlých sezónach sme museli nahrádzať niekedy aj desať hráčov. Momentálna situácia je, našťastie, lepšia a môžeme sa tak sústrediť na kvalitu a nielen na rýchlu náhradu konkrétneho postu,“ doplnil Domik s tým, že zmeny v realizačnom tíme nenastanú.