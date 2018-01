Talentovanému hudobníkovi zasadil osud tvrdú ranu. Rodina potrebuje pomoc

Z nevinne vyzerajúcej virózy sa vykľula vážna choroba. Mladému Lučenčancovi sa rozhodol pomôcť aj populárny Vlado Sendrei.

29. jan 2018 o 9:34 Marcela Ballová

LUČENEC. „Milý braček môj, vráť sa už k nám, Bože môj. Nech nás úsmev tvoj napĺňa radosťou. Tak sa k nám už Bože vráť, zober basu a začni hrať. Poď už Paťko, poď už k nám, ľúbime ťa, chýbaš nám, na pódiu si najväčší pán ...,“ znie pieseň Andreja Kováča z Lučenca. Talentovaný hudobník ju zložil pre svojho mladšieho brata v čase, keď na nemocničnom lôžku bojoval o svoj život.

Osemnásťročný Patrik, rovnako hudobne nadaný, ešte zďaleka nemá vyhraté. Pomôcť by mu mohli na špeciálnej klinike v Prahe. Rodina si však finančne náročnú liečbu nemôže dovoliť. Pomôcť sa rozhodol aj populárny Vlado Sendrei, ktorý si podmaňuje publikum so svojou kapelou Sendreiovci & Kokavakere Lavutara.

Vyzeralo to na bežnú virózu

Donedávna bol Patrik aktívnym tínedžerom. Bavil ho šport, no najviac miloval hudbu. Spolu s 21-ročným bratom Andrejom, absolventom konzervatória, hviezdili na nejednom pódiu. Ich rezké tóny roztancovali sály v rôznych kútoch nášho regiónu. Žil život, ktorý mal rád a tešil sa, keď svojím vystúpením urobil radosť iným. Nič nenaznačovalo blížiaci sa zlom. V lete 2016 sa život rodiny Kováčovcov prudko zmenil.

„Paťkovi stúpla teplota. Vyzeralo to na bežnú virózu. Nemala som dôvod na prehnané obavy, pretože predtým nebýval chorý. Ani podľa lekárov to nevyžadovalo antibiotiká,“ hovorí Patrikova mama Ingrid. Pri spomienke na deň, keď jej synovi vypadol z rúk tablet a dostal silný epileptický záchvat, sa jej v očiach zalesknú slzy.

„Skončil v lučeneckej nemocnici. Záchvaty neustávali. Večer ho transportovali do banskobystrickej nemocnice, kde ho museli uviesť do umelého spánku. Šesť týždňov bol kdesi medzi životom a smrťou.“

video //www.youtube.com/embed/iK8-2Ej_o8Q

Pieseň pre brata

Patrikovi, napojenému na prístroje, začali zlyhávať orgány. „Lekár mi povedal, že mu pomôže len Boh alebo šťastie,“ spomenie utrápená matka. „Bola to neznesiteľná bezmocnosť. Tak veľmi som chcela Paťkovi pomôcť, no nevedela som ako. Ani lekári nedokázali identifikovať pôvodcu ochorenia.“

Celá rodina sa trápila. Aj Andrejovi brat veľmi chýbal a bál sa najhoršieho. Pre Patrika sa rozhodol zložiť pieseň.

„Akoby Pán Boh vyslyšal naše modlitby. Patrik sa po šiestich týždňoch prebral. Jeho návrat do života sprevádzala Aďkova pieseň,“ hovorí Ingrid. Bála sa následkov dlhého spánku. Oprávnene.

„Paťko komunikoval len očami, keďže do krku mal zavedenú tracheostomickú kanylu. Svojich najbližších spoznal, no nohy ho neposlúchali a aj chorobou zasiahnutú ľavú polovicu mozgu bolo badať.“

Záchvat na koncerte

Rovnako, ako sa malé dieťa učí rozprávať a chodiť, učil sa aj Patrik. Ledva stačil prísť domov, už ho to ťahalo za klavír, túžil pohladiť struhy basgitary. „Darmo, je to srdcom i dušou hudobník,“ podotkla Ingrid.

Záchvaty neprestávali. Rodina sa musela naučiť žiť s tým, že chvíľ, kedy sa boja o Patrikov život, je každý deň niekoľko. Minulé leto sa dokonca zľakol aj známy hudobník Vlado Sendrei z Kokavy nad Rimavicou. Patrik vtedy prišiel zahrať na folklórny festival Koliesko. Záchvat dostal priamo za klavírom.

„Veľmi som sa zľakol. Bol takmer pol hodiny mimo. Uvedomil som si, akú hrôzu jeho rodina prežíva. Okrem toho viem, že potrebuje nielen lekársku, ale aj finančnú pomoc,“ povedal Sendrei.

video //www.youtube.com/embed/VqMepyr7CDI

Peňazí na liečbu niet

Patrikovou nádejou je operácia na špeciálnej klinike v Prahe. Odporučila mu ju aj lekára. Ťažko skúšaná rodina však nemá peniaze na liečbu a rehabilitáciu. „Je mi do plaču pri pomyslení na to, že môj syn by mohol žiť tak ako predtým, no všetko to závisí od peňazí,“ povie Ingrid. Mesačný rozpočet Kováčovcov je skutočne biedny. Každé euro otočia aj trikrát, kým rozhodnú, na čo ho použijú. „O Paťka sa treba starať, takže mojím príjmom je len opatrovateľský príspevok 270 eur. Manžel ušiel pred dvoma rokmi hrobárovi z lopaty, keď dostal rozsiahly infarkt. Je na čiastočnom invalidnom dôchodku. Dostáva 170 eur,“ smutne vyratúva Ingrid. Nebyť dobrých svokrovcov, ktorí by svojim najbližším dali aj to posledné, mladá rodina by ťažko prežila. Veď len za podnájom zaplatí 400 eur.

Benefičný koncert

Vlado Sendrei sa aj so svojou kapelou rozhodol zorganizovať benefičný koncert. Výťažok z neho poputuje na Patrikovu liečbu. „Koncert bude 25. februára v kultúrnom dome v Poltári. Začne sa o 15.00 hod. Na pódiu sa predstavia známi rómski hudobníci. Patrika príde podporiť Drahuš Bango, Chris LC, Roma Team, Sandra Band, A. Camillo feat. Tibor Szabo, Hrdý cigáň či Gipsy Žiar Band. Obávam sa, že výťažok z koncertu bude len zlomkom sumy, ktorú Patrik potrebuje na liečbu. Verím však, že sa nájdu ľudia, ktorí sa spoja pre dobrú vec a talentovaného chlapca podporia. Kováčovci si pomoc skutočne zaslúžia,“ zakončil známy hudobník.