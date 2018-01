Soboťanky nezaváhali s Prešovom

Rimavskosobotské volejbalistky naplnili očakávania v tom, že nestratili s Elbou ani set.

30. jan 2018 o 8:00 JÚLIUS GEĽO

VK Slovan Rimavská Sobota – ŠK Elba Prešov 3:0 (17, 9, 12), (18, 15, 18)

VK Slovan Rimavská Sobota: Kudlíková ml., J. Kubaliaková, Žírošová, Panicová, Uhrinová, Lakatošová – liberka Szőkeová (Majerová, Bobeková).

RIMAVSKÁ SOBOTA. Po stretnutiach dvanásteho kola prvej ligy Východ vo volejbale žien sa hráčky VK Slovan Rimavská Sobota vrátili na prvú priečku. V tom trinástom následne privítali ŠK Elba Prešov. Šarišanky uzatvárajú tabuľku súťaže, pričom doteraz sa netešili z víťazstva. Na konte majú jediný bod, ktorý si zhodou okolností ukoristili doma v zápolení so Soboťankami.

Favorizované slovanistky sa v prvom zápase akosi ťažšie rozbiehali. Druhý set však hravo zvládli a pohodlne získali aj tretie dejstvo. Rimavská Sobota porazila Prešov 3:0.

V druhom dueli prešovská Elba predsa len viac vzdorovala Soboťankám. V úvodnom a treťom dejstve to domáci tím nemal vôbec ľahké. Nepripustil ale, aby rozuzlenie priniesla až nejaká dramatická koncovka. Slovan zvíťazil nad Elbou znovu 3:0.

„Boli to povinné víťazstvá. Dievčatá sa spočiatku v tom prvom zápase trochu prispôsobili súperkám. Potom to už bolo lepšie, takže som mohla dať príležitosť všetkým hráčkam. V druhom zápase sa Prešovčanky rozohrali, začali nás aj blokovať. Dosť sme sa v ňom naťahovali so súperkami o body,“ uviedla kormidelníčka VK Slovan Rimavská Sobota Alena Kudlíková st. Jej zverenky sa udržali na prvom mieste (22 víťazstiev, 4 prehry – 64 bodov).