Kelemen presvedčil v druholigovom Komárne

Najlepší strelec lučeneckého tímu sa hotuje na jarnú časť s hráčmi KFC. Môže nadviazať na presné zásahy vo farbách Soboťanov.

31. jan 2018 o 12:29 JÚLIUS GEĽO

LUČENEC. Druhú ligu si vyskúšal v drese MŠK Rimavská Sobota. Do streleckej listiny sa v nej Gergő Kelemen zapísal štyrikrát.

Po polročnej anabáze na Gemeri sa v lete minulého roka vrátil do MŠK Novohrad Lučenec. Mančaftu z centra Novohradu pomohol k tomu, že v tretej lige Stred zimuje na pozícii lídra. Na jeseň nastrieľal dvanásť gólov, bol najlepším kanonierom Lučenčanov.

„Je to celkom slušné. Tých gólov však mohlo byť aj oveľa viac. Ďalšie šance som totiž nevyužil. Nikdy nemôžem byť spokojný, ale stále sa to zlepšuje. Bolo to celkom dobré,“ povedal na margo svojej gólovej produktivity devätnásťročný Kelemen.

Pod Zoborom

Po skončení jesenných bojov nazrel do kuchyne fortunaligového FC Nitra. Spolu s ním trénoval v meste pod Zoborom tiež jeho lučenecký spoluhráč Stefan Višič.

„Môžeme to nazvať skúškou. Bolo tam super. Predsa len je to prvoligový klub. Nabral som skúsenosti. Všetko bolo dobré. Strávili sme tam štyri dni. Bolo nám povedané, že z hľadiska futbalovej stránky i rozmýšľania je to dobré. Boli sme však oveľa slabší po silovej a kondičnej stránke,“ zhrnul závery.

Zanechal pozitívny dojem

Kelemen sa v januári zapojil do prípravy KFC Komárno. Nováčik druhej ligy sa nachádza na predposlednom pätnástom mieste a čakajú ho záchranárske práce. Talentovaný mladík z Novohradu zaujal zástupcov klubu.

„Išiel som do KFC na skúšku. Trénoval som a odohral som dva prípravné zápasy. Po nich si ma vybrali do mužstva. V obidvoch som odohral po jednom polčase a dal som aj jeden gól. Predstavitelia komárňanského klubu vraveli, že sa im páči, ako trénujem, moje nasadenie či rýchlosť. Tréner Jozef Olejník sa vyjadril, že chce, aby som zostal v Komárne,“ uviedol Gergő Kelemen a pokračoval: „Bol som nastavený tak, že sa chcem určite vrátiť do druhej ligy. Keďže tá je už znovu celoslovenská, tak by to bolo ešte lepšie. Uvidíme ešte, či pôjde o prestup, alebo o hosťovanie. Ostávam však v Komárne. S tamojším prostredím i fungovaním klubu som spokojný.“ Ako tento hrotový útočník, resp. krídelník doplnil, mal možnosť ísť na skúšku aj do iných klubov.

„Chcem hrať v Komárne čo najlepšie, dať čo najviac gólov a získať ďalšie skúsenosti. Mám ambície zlepšovať sa, byť stále lepší a lepší,“ nechal sa počuť Kelemen.