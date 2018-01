Za spreneveru poputuje úradníčka za mreže

Trest odňatia slobody na 30 mesiacov nepodmienečne vymeral odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre bývalú úradníčku Mestského úradu.

31. jan 2018 o 16:28 SITA

RIMAVSKÁ SOBOTA. Trest odňatia slobody na 30 mesiacov nepodmienečne vymeral odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 55-ročnú bývalú úradníčku Mestského úradu v Rimavskej Sobote Danu Schwarzovú za to, že spreneverila z mestských peňazí viac ako 72 tisíc eur. Predseda senátu hneď nariadil aj výkon trestu a ženu eskortovali z pojednávacej miestnosti priamo do väzenia.

Z mestského účtu previedla peniaze na súkromný

Schwarzová pôsobila na Mestskom úrade v Rimavskej Sobote v pozícii samostatnej odbornej referentky na odbore školstva, sociálnych vecí a kultúry. Bola zodpovedná za financovanie školských a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zneužila to, že mala prístupové právo cez internetbanking a od mája 2014 do augusta 2015 uskutočnila 31 bezhotovostných prevodov finančných prostriedkov z mestského účtu na svoj súkromný. Obohatila sa tak o 72 613 eur. Z nich vrátila 4 470 eur, mestu vznikla skutočná škoda 68 143 eur a musí ju nahradiť.



Pred senátom Okresného súdu v Rimavskej Sobote Schwarzová spreneveru priznala. Súd jej uložil súhrnný trest odňatia slobody 3,5 roka nepodmienečne. Do toho zahrnul aj predošlý dvojročný nepodmienečný trest, pretože zavinila dopravnú nehodu, pri ktorej sa smrteľne zranili dve ženy a ďalší ľudia utrpeli ťažké zranenia.

Voči verdiktu sa odvolala Schwarzová s tvrdením, že trest je neprimerane prísny. Odvolal sa i prokurátor, ktorý nesúhlasil so súhrnným trestom, teda so zarátaním trestu aj za dopravnú nehodu, z ktorého si štrnásť mesiacov Schwarzová už odsedela. Odvolací senát vyhovel žalobcovi a Schwarzovej uložil trest 30 mesiacov nepodmienečne. Trest si Schwarzová odpyká v ústave s najnižším stupňom stráženia, hoci za zločin sprenevery by mala byť v prísnejšom väzení.

Spôsobila dopravnú nehodu

Aj v prípade dopravnej nehody krajský súd sprísňoval Schwarzovej trest, pretože na prvostupňovom pojednávaní dostala dvojročnú podmienku, lebo sa priznala. Po odvolaní prokurátora senát krajského súdu jej zmenil trest na dva roky nepodmienečne.

Prečítajte si tiež: Vodičom dochádza trpezlivosť. Cesta je samá diera

Schwarzová v marci 2014 viedla auto Seat Ibiza na ceste I. triedy v smere od Lučenca na Zvolen. Medzi obcami Mýta a Píla predbiehala na mieste, kde je to zakázané a neumožňovali jej to ani podmienky a situácia v cestnej premávke. Prešla do protismeru, kde sa ľavou prednou časťou vozidla zrazila s oprotiidúcim Ford Escortom. Ford sa dostal do šmyku a rotácie a zrazil sa s vozidlom Renault Scenic. Pri zrážke utrpeli vo Forde smrteľné zranenia manželka vodiča a ďalšia spolujazdkyňa. Ťažko sa zranil vodič Forda a jeho dve dcéry, vodič Renaulta a jeho spolujazdkyňa.