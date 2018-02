Brutalita v Teplom Vrchu. Falošní policajti zbíjali a bili

Páchatelia ukradli z trezoru tisícky eur.

1. feb 2018 o 13:09 Marcela Ballová

TEPLÝ VRCH. Január sa v Teplom Vrchu skončil brutálnym činom. Sú za ním dvaja maskovaní lupiči, ktorí si na mušku vzali trezor s tisíckami eur.

„Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici začal dnes trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin lúpeže spáchaný v jednočinnom súbehu s prečinom porušovania domácej slobody. Obidva boli vykonané formou spolupáchateľstva,“ informovala Petra Kováčiková, krajská policajná hovorkyňa a upresnila, že k činu došlo v stredu 31. januára v neskorších večerných hodinách, kedy do rodinného domu v Teplom Vrchu vnikli dvaja neznámi páchatelia. Chceli získať peniaze.

„Zabúchali na vchodové dvere a predstierali, že sú policajti, vykonávajúci protidrogovú raziu. Dvadsaťdeväťročnú ženu presvedčili, aby dvere otvorila. Potom je do tváre nastriekali slzotvorný plyn a prikázali ľahnúť tvárou k zemi,“ ozrejmila hovorkyňa a pokračovala: „Druhý páchateľ vnikol do rodinného domu, v ktorom sa nachádzal 41-ročný muž. Aj tomu strekol do očí slzotvorný plyn. Prikázal mu ľahnúť si tvárou k zemi, spútal mu ruky a pýtal sa, kde sú drogy. Pritom ho niekoľkokrát udrel gumeným obuškom do hlavy a chrbta.“

Po opakovaných úderoch do hlavy a chrbta poškodený páchateľom prezradil, kde je trezor. Tí ho prinútili, aby trezor otvoril. Vybrali z neho vyše 54-tisíc eur, nasadli do auta a ušli. „Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na 10-15 rokov,“ zakončila hovorkyňa.