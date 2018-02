Martin zmenil svoje telo za vyše šesť mesiacov

Pre nadváhu mal problémy so zdravím či obliekaním. Šport a zdravá strava mu zmenili život.

1. feb 2018 o 17:06 Jozef Mikuš

ŠÍD/LUČENEC. Čoskoro dvadsaťštyriročný rodák zo Šídu Martin Harmanovský sa značnú časť svojho života pasoval s nadváhou. Boli chvíle, keď sa jeho hmotnosť blížila k 130 kilogramom. Pred vyše polrokom sa však rozhodol svoje telo zmeniť a vďaka pevnej vôli, usilovnosti a dohľadu skúseného trénera sa mu za vyše šesť mesiacov podarilo zhodiť 50 kíl.

„S nadváhou súviselo viacero problémov. Nebolo to len o vizuálnej stránke. Objavili sa problémy s kĺbmi, najmä s kolenom,“ začal Martin, ktorého váha začala stúpať už na základnej škole. Nedostatok pohybu, prejedanie, nezdravá strava a univerzitný stres sa podpísali pod rastúcu hmotnosť. Problémové bolo najmä objemné brucho.

Inšpirovala ho priateľka

Niekoľkokrát sa do cvičenia pustil sám. Stroskotal však na prísnych diétach, nesprávnom cvičení a následnom jojo efekte. „Najťažší bol súboj s vôľou. Najprv som sa zaťal, no keď prišli výsledky, všetko som hodil za hlavu a nabral som dvojnásobok toho, čo som zhodil.“

Martin sa preto rozhodol prejsť pod dohľad skúseného lučeneckého trénera Róberta Balaška. „Inšpiráciou mi bola priateľka Paťka, ktorá pod Robovým vedením svoje telo vyrysovala a dokonca sa pustila na súťažnú dráhu fitnesu. Na nej som videl, že Robo vie, čo robí a rozhodol som sa k nemu pridať,“ ozrejmil mladý Šíďan.

Martin pred začiatkom premeny vážil až 127 kilogramov. Prvé kroky v podobe zmeny stravovania a pravidelných tréningov neboli jednoduché. „Najmä to pravidelné ranné vstávanie a cesta do posilňovne mi dali zabrať,“ zažartoval.

Váha klesala rýchlo

Postupom času sa začali objavovať prvé výsledky zdravšieho životného štýlu. Váha klesala, zdravotné problémy ustupovali a Martin sa cítil lepšie. Po čase mu tréner dovolil aj takzvané cheat days, teda dni, kedy si mohol dopriať niečo menej zdravé mimo určeného jedálnička.

„Napriek tomu som mal výčitky, keď som si dal napríklad niečo mastné. Chcel som celý program poctivo dodržiavať, aby ma to opäť nevtiahlo do nezdravého života. Našťastie, výsledky boli viditeľné a mal som silnú podporu – či už zo strany trénera, alebo priateľky. Aj to ma motivovalo, aby som nepoľavil.“

Martin sa z počiatočných 127 kíl za šesť a pol mesiaca dostal na 77 kilogramov.

„Žiadny môj klient doteraz za taký krátky čas nezhodil tak veľa. Nie som zástanca drastických diét a neprirodzene rýchleho chudnutia. Martin mal vyvážený jedálny lístok a primeraný tréningový program. Samého ma prekvapilo, ako rapídne jeho váha klesala. A to aj napriek tomu, že sme sa dvakrát museli pasovať so zdravotnými ťažkosťami,“ priblížil Balaško.

„Niekoľkokrát som ho musel potlačiť, ale väčšinou makal sám. Nedávno mal veľkú skúšku v podobe pokušenia vianočných sviatkov a zvládol ju. Vždy hovorím, že nie je umenie zhodiť, ale váhu udržať. Verím, že sa to Martinovi podarí,“ dodal.

XXL nahradila veľkosť M

Martina by teraz mnohí možno nespoznali. Strata nadbytočných 50 kíl sa odrazila aj na jeho sebavedomí.

„Po zdravotnej stránke sa cítim omnoho lepšie a teší ma, že už nemusím nosiť vyťahané veci. Namiesto veľkosti XXL si obliekam veľkosť M. Nehovoriac o tom, že teraz si môžem dopriať aj štýlovejšie a modernejšie oblečenie.“

Kým priateľka Patrícia sa po premene rozhodla vykročiť na dráhu fitnesu, Martin zatiaľ súťažné ambície nemá. Zdravý životný štýl však opustiť nechce.

„Už som si na nový jedálny lístok a pravidelný pohyb zvykol. Teraz si chcem postavu vyrysovať a nabrať trochu svalstva,“ uzavrel.