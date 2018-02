Jana Kubaliaková hrá rada o niečo

Hráčky ako ona sú pre prvoligové tímy cennými úlovkami. Skúsená Poltárčanka má veru čo Slovanu ponúknuť.

2. feb 2018 o 10:08 JÚLIUS GEĽO

RIMAVSKÁ SOBOTA. Vo VK Slovan Rimavská Sobota zarezáva od septembra. Pre kolektív z Gemera je prínosom. Volejbalistka Jana Kubaliaková má výrazný podiel na tom, že Soboťanky mútia vodu na špici tabuľky. Blíži sa koniec základnej časti prvej ligy Východ a Slovan figuruje na líderskej pozícii.

Netají prekvapenie

„To, že sa nachádzame na prvom mieste, je pre mňa veľké prekvapenie. Po prvých tréningoch som to videla skôr na umiestnenie do štvrtého miesta, o ktorom hovoril prezident klubu Štefan Baláž i trénerka Alena Kudlíková st.

Teší ma však, že sme na prvej priečke. Dúfam, že nám táto pozícia bude patriť aj po skončení základnej časti súťaže, alebo budeme v najhoršom prípade maximálne druhé,“ hovorí Kubaliaková. Slovanistky súperia o vedúcu priečku s TJ Sokol Giraltovce a MVK Stropkov. Štvrté miesto patrí VA Uniza Žilina. „Keď nastupujeme v najsilnejšom zložení, môžeme pokojne hrať o prvé miesto. Keď to tak nie je, tak to družstvo má zhruba na to štvrté miesto,“ doplnila diagonálna hráčka, ktorá však zaskakuje aj na iných postoch.

Dostatočne ostrieľaná

Dvadsaťpäťročná Poltárčanka začínala s volejbalom v MVK Poltár, pôsobila v troch extraligových kluboch (COP Nitra, VŠK Paneurópa Bratislava a TJ Slávia TU Zvolen). Prvú ligu Západ si zahrala vo farbách VK TAMI Bratislava.

„Niektoré družstvá v tejto našej súťaži sú lepšie a iné zase horšie. Domnievam sa, že prvé štyri tímy sú viac-menej rovnocenné. Pre súťaž je dobré, že v jednotlivých družstvách sú aj kvalitnejšie hráčky, ktoré majú extraligové skúsenosti. Takto si lepšie zahráme,“ vyjadrila sa Jana.

Dobrá voľba

Po dlhých rokoch účinkovania v kluboch z iných regiónov sa vrátila domov. Odtiaľ dochádza do najbližšieho mesta, kde sa hrá ženská liga. „Rimavská Sobota bola pre mňa dobrá voľba. Moje očakávania spojené s pôsobením v tomto klube sa napĺňajú,“ podotkla absolventka Stavebnej fakulty STU v Bratislave, kde navštevovala odbor pozemné stavby a architektúra.

Ešte však nie je koniec. Soboťanky majú vo vlastných rukách to, ako sezóna pre nich dopadne. „Som rada, keď sa hrá o niečo. Je to iné, ako len účinkovať v súťaži. Máme nejaký cieľ a chceme ho dosiahnuť. Sú pred nami ešte aj súboje v nadstavbe. Priala by som si, aby sme skončili v konečnej tabuľke na prvom mieste. Ale to nie je iba o mne,“ uviedla s úsmevom Jana Kubaliaková.